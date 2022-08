Linda Lecca a paso firme rumbo al título mundial de boxeo femenino

Entornointeligente.com /

La pelea fue bastante complicada para la peruana, que se encontró con una rival bastante técnica y que la exigió al máximo, sobre todo en los primeros rounds cuando Escobar salió con todo tratando de sacar ventaja de una lesión sufrida por la ‘Princesa Inca’ en los días previos. Lecca salió al ring con un vendaje en la pierna derecha, producto de una repentina contractura que sufrió la semana pasada, pero que felizmente no fue impedimento para que salte al ring y sume una nueva victoria, que le permite seguir por el camino correcto rumbo al título latino y, posteriormente, a la disputa de una corona mundial, que es el objetivo principal de la peruana. «Me costó mucho esta pelea. Una lesión sufrida la semana pasada me impidió llegar al cien por ciento. Por estrategia, la rival me intentó atacar por el lado que tenía afectado, pero gracias a Dios pude darle una nueva victoria a mi Perú. Mal de la pierna, y con la muñeca derecha inflamada, pudimos ganar y ahora a pensar en lo que se viene», sostuvo Lecca, quien animó el plato estelar de la segunda velada internacional de boxeo de esta temporada. El boxeo fue una de las disciplinas que más se vio afectada por la pandemia del Covid-19, ya que fue uno de los últimos deportes que recibió luz verde para su reactivación. La ‘Princesa Inca’ aguarda recuperar el tiempo perdido y ya piensa en un nuevo combate antes de fin de año. «Esperamos volver al ring en la segunda semana de noviembre, previo al Mundial de fútbol. Es bueno que el boxeo vuelva a tener actividad. Ahora se dio el debut profesional de otro crédito peruano y eso es positivo. Ojalá otros sigan el ejemplo de la alcaldesa Eveling Feliciano y apoyen más eventos como este, porque incentivar el deporte en nuestros niños y jóvenes siempre será bueno», resaltó Lecca, refiriéndose también al debut de Jairo ‘Piedrita’ Romaní. «Me toca descansar unos días y la próxima semana reanudaremos nuestros trabajos para cerrar de la mejor manera el año y tentar el título latino, primer objetivo antes de la meta final, que es ser campeona mundial de la supergallo», precisó la excampeona supermosca de la AMB. Previo a la pelea de Lecca hubo otros dos combates internacionales. El primero de ellos terminó con un triunfo de Rocío ‘La Bebé’ Gaspar sobre Esthefany Alvarado, mientras David Zegarra animó un reñido combate con el ecuatoriano Mario Mina, que fue decretado como empate. Más en Andina: Cinco tenistas luchan por el número uno mundial e el Abierto de Estados Unidos ?? https://t.co/AbXecbheDf ?? El US Open se inicia el lunes 29 en el que Nadal soma como favorito ante la ausencia de Novak Djokovic. pic.twitter.com/LiBYakXYHG

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 28, 2022 (FIN) JSO Publicado: 28/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com