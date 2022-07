Linda Evangelista vuelve a protagonizar una campaña de moda tras el trauma de su deformación corporal por un tratamiento

Entornointeligente.com /

Hace más de cinco años que Linda Evangelista, quien fuera una de las top más famosas del mundo, no ejerce como modelo . El pasado mes de septiembre contó a través de su cuenta de Instagram por qué había decidido retirarse de la vida pública: entre 2015 y 2017 se sometió a un agresivo tratamiento de ‘coolsculpting’ para congelar células de grasa localizadas que le generó el efecto contrario, es decir, muslos abdomen, costados y cuello abultados de forma permanente. «Esta es la razón por la que no he estado trabajando mientras mis colegas sí lo han hecho», escribía en aquel post, que alcanzó más de quince mil de comentarios de apoyo, refiriéndose al resurgimiento en las pasarelas de Claudia Schiffer, Naomi Campbell o Carla Bruni, paralelo a su reclusión. «Esto me ha sumido en una profunda depresión. Me he convertido en una reclusa», contaba.

View this post on Instagram

A post shared by Linda Evangelista (@lindaevangelista)

Meses más tarde, Linda Evangelista concedía una entrevista en exclusiva a People en la que contaba su traumática experiencia y se dejaba fotografiar por primera vez, «Yo amaba subirme a la pasarela, ahora me da miedo encontrarme con algún conocido», contaba en aquella charla, en la que también reconocía que fueron sus propias compañeras de profesión, como Cindy Crawford, las que la animaron a contar su historia y dejar de sentir vergüenza, aunque, confesaba, seguía sin reconocerse ante el espejo; tal era el trauma que ha provocado su cambio físico a quien fuera una de las modelos más populares y mejor pagadas del mundo.

Mientras sigue adelante su demanda a Zeltiq, la empresa que le realizó la intervención, por valor de 50 millones de dólares en daños, Linda Evangelista ha decidido volver por fin al trabajo. Lo ha hecho de la mano de dos personas de su máxima confianza; el fotógrafo Steven Meisel, con quien realizó algunas de las campañas y editoriales más memorables de su carrera, y su amigo Kim Jones, actual director artístico de Fendi y Dior Hombre. Linda es, por ahora, la protagonista absoluta de la campaña que celebra el 25 aniversario de la baguette, el bolso icónico de Fendi. Y ella misma lo ha querido anunciar en su Instagram, con una publicación que ya han comentado y compartido buena parte de su célebre círculo, de Carla Bruni a Karen Elsin, Farida Khelfa o Tatjiana Patitz.

View this post on Instagram

A post shared by Linda Evangelista (@lindaevangelista)

La propia modelo, que en la imagen aparece con gafas de sol, gorras y varios bolsos ‘baguette’ anuncia que el desfile conmemorativo de Fendi se celebrará el próximo nueve de septiembre en Nueva York. Se desconoce aún si ‘el camaleón’, como solían apodarla en los años noventa, volverá también a subirse a una pasarela.

View this post on Instagram

A post shared by Linda Evangelista (@lindaevangelista)

LINK ORIGINAL: S Moda

Entornointeligente.com