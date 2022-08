Linda Evangelista na capa da Vogue após ter ficado «desfigurada»

Entornointeligente.com /

A modelo Linda Evangelista apareceu na capa da revista Vogue britânica pela primeira vez após ter realizado uma cirurgia estética que correu mal e que, nas suas palavras, a deixaram «desfigurada».

Em todas as fotos da revista, a antiga top model apenas mostra a face, já que o seu pescoço, orelhas e cabelo estão cobertos.

Para a sessão fotográfica, Linda Evangelista usou fita e elástico para puxar o rosto, a mandíbula e o pescoço para trás, de forma a esconder os problemas que a cirurgia estética causou.

Subscrever Na entrevista, a modelo afirma: «Este não é o meu pescoço verdadeiro. Não posso andar no meu dia-a-dia com fita e elástico». Diz também que está a tentar amar-se a si mesma da maneira que é.

Foi há cerca de um ano que a antiga top model revelou que tinha desaparecido das capas das revistas e da vida pública depois de ter ficado «brutalmente desfigurada» na sequência de um procedimento estético para reduzir a gordura que correu mal.

Segundo a super modelo, o procedimento utilizado, que usa temperaturas frias para reduzir a gordura localizada, não correu como o esperado já que como efeito secundário em vez de ter diminuído a gordura aumentou, o que fez com que ficasse «desfigurada».

A modelo canadiana disse então que ficou «permanentemente deformada», mesmo depois de duas «dolorosas e mal sucedidas» cirurgias de correção.

Linda Evangelista diz à Vogue que «se soubesse os efeitos secundários desta cirurgia não teria corrido este risco». Afirma ainda que o mau resultado do procedimento fez com que perdesse o seu sustento e acabasse depressiva ao ponto de se odiar.

A modelo canadiana processou a empresa Zeltiq Aesthetics, que esteve por trás do procedimento, e, em julho, afirmou que o processo tinha sido resolvido.

