Lincharon a hombre en sector La Victoria de Maracaibo

Entornointeligente.com / Hay ocasiones en las cuales personas de mal vivir que se han acostumbrado a abusar de la paciencia de las personas en una comunidad desconocen que están “cavando su propia tumba”. Una comunidad que no encuentra forma de llevar ante la justicia a este tipo de personas terminan, muchas veces, haciendo justicia por su propia mano. Este pareciera ser el caso de un hombre cuyo cadáver encontraron ayer en la mañana en la tercera etapa de la urbanización La Victoria el cual, al parecer, resultó muerto a palazos y posiblemente estrangulado y que ha reseñado el diario Panorama . El hombre del que no se tiene por ahora identidad, estaba atado a un poste con hematomas en la cara y otras partes del cuerpo. Vestía una franelilla blanca, pantalón beige y zapatos deportivos. Los vecinos se acercaban para ver si podían reconocerlo pero dijeron que no era del sector. Funcionarios policiales presentes en el sitio presumen que se trata de un ladrón al que sorprendieron robando y lo lincharon, sin embargo, dejaron a los detectives del Cicpc a cargo de las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho. El cuerpo lo trasladaron la mañana de ayer a la morgue de Maracaibo para hacer la autopsia.

