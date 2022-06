Lina Tejeiro se disfrazó para saber qué pensaban de ella: Algunos no la reconocieron

Entornointeligente.com /

La reconocida actriz Lina Tejeiro, quien ha participado en diferentes producciones como ‘La Ley del corazón’ y ‘Chichipatos’ , entre otras, ha ganado un gran reconocimiento en Colombia por sus papeles. También ha alcanzado popularidad por medio de las redes sociales, ya que siempre ha estado muy activa con sus seguidores, por medio de sus historias y diferentes videos que sube a YouTube.

Hace algún tiempo, Tejeiro creó su canal de YouTube, donde ha compartido, bailes de Tiktok y divertidas situaciones de su día a día y ha recibido bastante apoyo de sus seguidores , pues también revela historias personales, como lo fue el caso de los biopolímeros que debió retirarse.

En uno de sus últimos videos, la actriz aprovechó su popularidad, para salir camuflada a la calle caracterizando el papel de una presentadora y preguntarles a las personas que pensaban sobre ella .

En la grabación se puede apreciar a la creadora de contenido con una peluca, una boina, unas gafas y en algunas ocasiones con un tapabocas . Aunque podría pasar desapercibida, muchas personas la reconocieron, mientras que algunos si «soltaron la lengua».

Cuando estaba alistando su personaje, Tejeiro comentó: » Hoy voy a poner a prueba mi paciencia . Me voy a ir medio camuflada a una zona bastante concurrida de Bogotá para preguntarle a las personas qué piensan sobre mí. Estoy muy nerviosa porque a mí me reconocen muy fácil por la voz, por los ojos, por un montón de ademanes y, además, mucha gente ya conoce mi ropa».

Cuando llegó a la Zona T y comenzó con las entrevistas a los transeúntes que pasaban por el sector recibió algunos comentarios cómo, «que es una mamasota hermosa», » la conozco y la sigo en redes porque me encanta lo que hace» .

Mientras que algunos la reconocieron de inmediato, por lo que Tejeiro preguntaba, «¿Por qué me reconoció tan rápido?», a lo que la entrevistada comentaba, » porque eres muy linda, tienes una dentadura preciosa, la piel, tu voz todo «.

Sin embargo, hubo algunas personas que no la distinguieron y la criticaron con algunos comentarios, » es chévere, pero a veces su contenido es un poco superficial » explicando que tenía que hacer el contenido, » un poco más real» .

Finalmente la interprete manifestó, «bueno, creo que hemos terminado este maravilloso experimento . Me ha gustado mucho y el punto a favor fue haberme puesto tapabocas para que me reconocieran menos y esconder el boom para que no nos vieran como una producción tan grande. Siento que me fue muy bien y me gustó mucho escuchar lo que las personas piensan de mí . También me gustó saber qué esperan ver en mi contenido, pero lo más lindo fue la reacción de la gente y el amor que recibo de ellos cuando se dan cuenta que soy yo» .

