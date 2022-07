Lina Tejeiro lanza contundente respuesta a los críticos de su nuevo romance

Entornointeligente.com /

Lina Tejeiro ha sido centro de atención por estos días, luego de la confirmación de su relación amorosa con el influencer, Juan Duque, razón por la cual también ha sido criticada y sin dudarlo un segundo ella dio clara respuesta a esas personas.

Tras hacer publica su relación, Lina Tejeiro y Juan Duque , se han dejado ver bastante amorosos, ahora no solo se envían románticas indirectas en sus cuentas de Twitter , sino que también comparten historias donde se dejan ver muy enamorados y ‘acaramelados’.

Lina Tejeiro da contundente respuesta a quienes la critican Así como hay muchos que comparten la alegría de Lina en su nueva relación , hay otros que por el contrario la critican. «Pero si ustedes han visto ella siempre es la que sale dando picos o la mas melosa . Sera que es ella la que se enamora?, » Por eso las relaciones le duran 3 días», «La veré en dos meses llorando por Andy y diciendo q el siempre es el amor de su vida» y «Lina se enamora cada cuanto pregunta porque se enamora sola siempre la dejan», son algunos de los mensajes negativos.

«Me importa un c… que no soporten verme feliz eso no es problema mío, no me voy a disculpar por existir», fue la respuesta que escribió Lina Tejeiro, ‘sin pelos en la lengua’, para todos los ‘haters’ que la critican.

