Lina Tejeiro habla de amores tóxicos e infieles mencionando a Johnny Depp y Piqué

Hay dos hombres de los que actualmente el mundo del espectáculo está hablando activamente. Uno es Johnny Depp acusado por su exesposa, Amber Heard, de difamación y constantes abusos; y el otro, Gerard Piqué , quien está a punto de iniciar el proceso de separación con su expareja Shakira.

En el primer caso, Johnny Depp ganó el juicio contra su exesposa, esto debido a que salió a la luz pública que él no abusó de Amber Heard en ninguna ocasión , sino que por el contrario, fue el eterno ‘Capitán Jack Sparrow’ quien presuntamente vivió violencia domestica como dijo en varias ocasiones durante el juicio llevado a cabo en Virginia.

«Sí, lo soy»: una víctima de violencia doméstica» «Un día eres Cenicienta, por así decirlo, y luego en 0,6 segundos eres Quasimodo. No merecía eso» «La única persona de la que he abusado en mi vida es de mí mismo» «Nunca llegué al punto de golpear a la señora Heard de ninguna manera ni he golpeado a ninguna mujer en mi vida» «No quise revelar que fue la señora Heard la que me lanzó una botella de vodka y luego me cortó el dedo» De interés: «No pudo ser»: esposa de Falcao, Lorelei Tarón, tras confesar la pérdida de su bebé

Estas frases dichas por el actor de 59 años, han retumbado en los oídos de muchas personas que se identifican con él y que lo han apoyado desde la distancia, pues pocas veces se cree o piensa que un hombre es abusado o golpeado.

En contraposición está Gerard Piqué, el futbolista español que ha recibido cientos de reproches y malos comentarios por parte de los internautas, esto luego de que los rumores de una posible infidelidad a su expareja la cantante Shakira con quien tiene dos hijos y lleva 12 años de relación amorosa, empezaran a rondar.

Pese a que aún no se confirma si la infidelidad es o no cierta, el proceso de separación ya es un hecho, razón por la que muchas personas alrededor del mundo, pero específicamente de Colombia, país de nacimiento de Shakira, han despertado una indiferencia hacía el jugador.

Muchos han manifestado su opinión sobre los dos hechos: Johnny Depp y Gerard Piqué, pero en esta ocasión una actriz colombiana está siendo tendencia por un comentario realizado en Twitter acerca de las situaciones. Su nombre, Lina Tejeiro.

Resulta que Lina Tejeiro decidió escribir en su red social: «Se las dan de Johnny Depp y en realidad son como Piqué», comentario que por supuesto generó opiniones dividas y en las cuales sobresalen: «Se la tiran de Shakira pero en realidad son como Amber», «Tan cierto», «CONOOOZZCOOO 🤣», «¿Pueden dejar de romantizar a Johnny Depp? Gracias», «Ni el uno ni el otro. Gracias», «Va uno a ver y si!».

Se las dan de Jhonny Depp y en realidad son como Pique.

— LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) June 7, 2022

