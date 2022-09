Lina Buso: «Mi ADN peruano enriquece mis pinturas»

Entornointeligente.com /

En ‘Capitalism’, Lina Buso busca abordar el tema del consumo masivo e indiscriminado de las imágenes universales, como es el caso de algunas de las obras más importantes en la historia del arte, entre las que podemos encontrar a Earless van Gogh, El nacimiento de Venus, Matrimonio Urbino, entre otras. Muy a su estilo y a través de una «ironía fina», como ella lo califica, replantea el uso de estos icónicos personajes valiéndose del humor negro para calar en el imaginario colectivo de cada uno de los espectadores. «La idea era justamente generar esa trampa visual en la superposición de texturas, tanto en las del globo como con las imágenes de las pinturas», afirma. Esta serie, al pertenecer a la corriente del hiperrealismo, genera que la imagen se note con vida. Por ende, su realización implica un minucioso trabajo a tiempo completo. Si bien la calidad del detalle final es impresionante e intrigante, viene, además, acompañado de un tema histórico y técnico que ella misma ha conservado al imitar técnicas antiguas propias de cada uno de los artistas. Buso ha recibido buenas críticas por esta serie y afirma –optimista– que le gustaría seguir difundiendo su arte en el Perú y más países latinoamericanos. Una poderosa fusión «Mis raíces peruanas son mi esencia», subraya con convicción la artista, quien se estableció en Chile cuando apenas tenía 17 años. Estudiar en Santiago de Chile no significó que dejara de admirar a diversos artistas de nuestro país, quienes la influenciaron para adoptar un estilo lleno de peruanismos. «Al ver sus obras me reconocí; sus mensajes son tan potentes», destaca al recordar los trabajos de Harry Chávez y Marcel Velaochaga, dos artistas peruanos a los que admira profundamente. Manifestó que el ser peruana te brinda un plus en la visión de las cosas, debido al bagaje lleno de simbolismos que nos caracteriza. «Tenemos la suerte de poseer esta gama étnica y cultural dentro de nuestro ADN, que independientemente de donde te encuentres nunca podrás dejar de lado. Siento que esto ha enriquecido enormemente mi trabajo», añadió. En el nombre del padre Del mismo modo, Buso nos cuenta con mucha emoción que desde muy pequeña le gustó la pintura y fue su padre quien antes de fallecer notó el enorme potencial que ella tenía en sus manos. A los 8 años, y en lugar de darle un juguete propio de las niñas de su edad, le llevó un caballete de madera para que expresara todo su talento. Y no se equivocó en lo absoluto. «Sin querer siento que mi papá de alguna manera trazó mi camino y le estoy eternamente agradecida», resalta sin perder la emoción cada vez que recuerda a su guía de vida. De esta forma, empezó a cultivar esta pasión y desde ese momento no ha parado de pintar. De hecho, solía llevar cursos artísticos en la escuela Corriente Alterna en el Perú, donde obtuvo grandes enseñanzas. Lina Buso tiene 40 años y es madre de tres hijos. «No puedo ser madre sin ser artista , eso es parte de mi ahora, soy feliz de poder hacer algo que me llena completamente», refirió. Y si tuviera que compartir una enseñanza que le ha dejado esta maravillosa carrera es que si bien el mundo del arte es un camino largo, arduo y de constante preparación, es necesario aprender a sobrellevar algunas frustraciones si alguien quiere vivir de su talento. «Para hacer lo que amas no deben existir límites» , insistió con firmeza. Exposiciones La exposición individual de nuestra compatriota se lleva a cabo en el hotel Pullman de Miraflores y durará hasta el 16 de octubre gracias al colectivo peruano de arte Sempiterno. Sin embargo, no ha sido lo único que ha hecho. El 2015 participó en las ferias Ch.ACO y ARTSevilla y en la feria chilena Faxxi en el 2016 y el 2017, respectivamente. Entre sus cuatro muestras individuales se encuentra una en la galería Artifact de Nueva York, en el 2019. Todas ellas reflejan su aprendizaje, pasión y talento. «Es importante, y lo digo para cualquier actividad, que se involucren en lo que se hace para buscar la perfección, de este modo podrás distinguirte. El trabajo duro se nota «, reflexionó. Más en Andina ?????? De ayudante de cocina en el Callao a dueño de restaurantes en Hong Kong https://t.co/9MnqywMEPY El chef Abel Ortiz Álvarez, quien empezó como ayudante de cocina en sangucherías y juguerías en el Callao, cumplió uno de sus sueños, pero aún quiere más. ? Por Valery Díaz pic.twitter.com/11XdeyoegX

