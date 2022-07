Limite à despesa pode condicionar aumentos nas horas extras de médicos, alertam gestores

Entornointeligente.com /

O decreto-lei com o novo regime remuneratório do trabalho suplementar dos médicos nos serviços de urgência – que estabelece valores máximos entre os 50 e os 70 euros a pagar pelas horas extraordinárias – estipula que a despesa não pode ultrapassar a do segundo semestre de 2019. Para o presidente da associação dos administradores hospitalares, Xavier Barreto, este é um «artigo incompreensível» e que pode «prejudicar a aplicabilidade deste diploma». Já os sindicatos dos médicos usam as palavras do Presidente da República para comentar o diploma: é uma «medida paliativa» que não vai resolver o problema.

