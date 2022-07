Limitaciones para aprender, pasos a seguir

Entornointeligente.com /

En el mundo en el que vivimos tenemos infinitas ocasiones y posibilidades que no debemos dejar pasar en absoluto, aunque en algunas ocasiones nos encontramos que algo se se mete en nuestro camino y nos quita el deseo o pone obstaculos para alcanzar la meta que queremos lograr.

En cualquier ambiente laboral podemos acceder a Programas de Consultoría Empresarial que nos ayuden a tomar las mejores decisiones y las más acertadas. En Vistage Perú podemos encontrar el mejor Programa de Liderazgo .

Cada ser es único y ve el mundo desde su lugar propio, desde su propio yo, desde ese mínimo punto que ocupa en todo el planeta.

En todo el planeta, se afirma en que sólo conocemos una parte, lo que podemos diferenciar desde nuestro punto de vista o nuestros juicios, desde nuestro pasado, desde nuestras experiencias o desde nuestras historias de vida. Dentro del pequeñísimo punto se encuentra todo aquello que «sé que sé» (por ejemplo, sé jugar al futbol, sé hablar alemán) y también se encuentra eso que «sé que no sé» (por ejemplo, sé que no se manejar una camion o andar en bicicleta). Si alguna persona nos solicita una recomendación sobre algún tema cualquiera respondemos desde lo que sabemos y no de aquellos que no podemos responder.

Desde el coaching, los saberes no nos dejan salir de ese lugar, de esa zona de confort que conocemos aunque no nos guste del todo. Afuera de este punto pequeño desde donde vemos e interpretamos el mundo se encuentra la «posibilidad»; una puerta que se abre a lo desconocido y a experimentar cosas nuevas; lo que «no sé qué no sé». Apostar por caminar hacia ese lugar permite abrir nuevas posibilidades de ser.

