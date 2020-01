Limburg doet aangifte tegen FB-pagina

Entornointeligente.com /

PARAMARIBO – Clifton Limburg, directeur van het Nationaal Informatie Instituut, heeft bij de afdeling Digitale Recherche van de politie aangifte tegen de Facebook-pagina Adjuma Pepré Nieuws, wegens wegens smaad en laster. De pagina publiceerde een verhaal waarin staat dat Limburg een aantal jaren geleden minderjarige jongens seksueel heeft misbruikt. Het verhaal wordt verteld door een “slachtoffer”.

“Ik heb zware vermoedens dat het om een politieke actie gaat vanuit de VHP aangezien voorzitter Santohki tijdens de laatste vergadering zelf heeft gezegd dat ze Adjuma hebben losgelaten op Faya Pepre . De site waar de verhalen over de jongens staan heet Adjuma , dus dat is de link. Ik denk dat hij (Santokhi,…red.) zich versproken heeft”, stelt de NII -directeur.

Hij vindt het frappant dat het zogenaamde slachtoffer voor Adjuma Pepré-Nieuws heeft gekozen en niet voor gevestigde en betrouwbare media zoals Starnieuws of de Ware Tijd . Ook bevreemdt het hem dat deze persoon geen aangifte tegen hem doet en dat Adjuma “die een fake site” is, hem niet om een reactie heeft gevraagd.

In reactie op de aangifte en verdenking van Limburg stelt de VHP via haar mediacommissie geen enkele betrokkenheid te hebben bij Adjuma Pepré-Nieuws en de gewraakte artikelen. “De NDP probeert continu de VHP aan te vallen met fake news .” De VHP wil graag een inhoudelijk debat met de regering in De Nationale Assemblee over vele zaken die het dagelijkse leven van elke Surinamer raken”, laat de partij weten.

Volgens de VHP ontwijkt NDP-voorzitter en president Desi Bouterse elk debat. “Men leidt continu de aandacht af van de echte issues zoals de problemen bij de Centrale Bank. Nu wordt de VHP plotseling beschuldigd van zaken die op een Facebook -pagina, Adjuma , zijn geplaatst. Deze pagina is niet aan de VHP gelieerd en klachten daarover moet men niet bij de VHP deponeren maar bij de geëigende instanties.”

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com