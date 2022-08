Lima y Tarapoto serán sedes del primer encuentro de inversiones en turismo

Entornointeligente.com /

Se trata de una iniciativa que impulsa la promoción de oportunidades de inversión turística en el país, y que contará con la participación de 14 reconocidos expertos internacionales y dos nacionales del sector; el evento integrará paneles de discusión y sesiones de networking. La sesión inaugural del Primer Encuentro de Inversiones en Turismo se realizará el miércoles 31 de agosto a las 10 a.m., en el auditorio de Promperú, ubicado en la Av. Jorge Basadre 610, San Isidro. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino, tendrá a su cargo las palabras de inauguración. Otros representantes que estarán presentes son Daniel Córdova Espinoza, Director de Promoción de Inversiones Empresariales de Promperú y Amora Carbajal Schumacher, Presidenta Ejecutiva de Promperú. También la viceministra de Turismo Julia Isabel Álvarez Novoa. Entre los ponentes invitados, algunos de los cuales participarán de forma virtual, se encuentran reconocidos personajes como Aziz A. Abdukhakimov, viceprimer ministro y ministro de Turismo y Patrimonio Cultural de la República de Uzbekistán; Mohamed Taleb, asesor experto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Desarrollo de Territorios, Turismo y Objetivos para el Desarrollo Sostenible 2030. También estará Alexander V. Kammel, director del «Festival de Cannes Corporate Media & TV Awards», y director del "Festival de Festivales", que otorga el Gran Premio CIFFT a las mejores películas de turismo del mundo; Antonio Santos, director del Tourism and Society Think Tank (TSTT); Frank Babinger, vicerrector adjunto de Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad Complutense de Madrid; y Fernando Olivera, secretario de Turismo del Estado de Tamaulipas, en México, entre otros. Más en Andina: ?? ¿Cómo puedo exonerarme del pago de la membresía de mi tarjetas de crédito? El especialista en finanzas personales, Walter Eyzaguirre, da algunas recomendaciones ? https://t.co/9wHTr1qvWK pic.twitter.com/z6xEY0xGsn

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 30, 2022 (FIN) NDP / MDV Publicado: 31/8/2022

