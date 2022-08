Lima dice que termina la transitoriedad de 489 jueces que serán institucionalizados

Entornointeligente.com /

El ministro de Justicia, Iván Lima, y el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina manifestaron que la transitoriedad en el Órgano Judicial en Bolivia terminará con la institucionalización de 489 cargos de jueces. «Estamos dejando la transitoriedad en Bolivia y pasando a una institucionalización plena del Órgano Judicial», afirmó el titular de Justicia en una conferencia de prensa conjunta con el Consejo de la Magistratura. En esa misma línea, Molina dijo que en los próximos días se emitirá la «convocatoria interna» para que los jueces que están en cargos transitorios puedan postularse y acceder a un cargo de manera institucionalizada. Informó que la transitoriedad estaba pendiente desde la gestión 2012, empero el Consejo de la Magistratura ahora tomó la decisión de proceder en la institucionalización de los cargos. Molina señaló que se respetarán todos los derechos constitucionales de los «jueces transitorios», quienes tendrán la oportunidad de postularse. «Vamos a sacar convocatoria interna para que estos 489 jueces tengan la oportunidad de postularse de forma específica», sostuvo. De acuerdo a la convocatoria el proceso tendrá tres etapas: evaluación de méritos, examen de competencia y entrevista final. «Será una convocatoria transparente», reiteró Molina. Comentó que los jueces que no hubieran hecho nada en materia de formación y capacitación, o los que tienen problemas con sus capacidades técnicas podrían tener alguna dificultad. «Hemos modificado el reglamento de carrera judicial, no se puede pasar de transitoriedad a la carrera institucional de manera fáctica», insistió Molina. Los informes de organismos internacionales, sobre el estado de situación de la justicia, identificaron como un problema el tema de la transitoriedad de los administradores de justicia porque no tienen seguridad laboral y son vulnerables al poder político. Añadió que en el proceso participarán la Escuela de Jueces, las universidades, el Tribunal Supremo de Justicia, la sociedad civil para el control social. Es más Molina dijo que durante las dos semanas de validación de los méritos se podrá presentar denuncias. «Si esos casi 500 jueces han actuado mal o han cometido actos irregulares o no han servido a la población, el reglamento prevé que el pueblo boliviano pueda hacer llegar sus quejas o denuncias a los consejeros de la Magistratura, antes de pasar de transitorios a jueces institucionalizados», afirmó Lima.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

