Lillini no piensa renunciar a Pumas; los abucheos no le parecen normales

Andrés Lillini , director técnico de Pumas , aseguró que no piensa en renunciar, pues no es «mercenario» y no quiere dejar al equipo varado a medio torneo y con una crisis en el equipo, mismo que no encuentra respuestas a la mala racha.

«No, no se me pasó por la cabeza (renunciar). Tampoco soy un ignorante, ni un desalmado o mercenario. No me pasó por la cabeza renunciar porque no quiero dejar al grupo a la deriva y decir chao. Soy bastante duro conmigo mismo y alguien sujeto a algo, en mi caso, no es ni por cobrar un contrato ni nada», dijo Lillini luego de la derrota ante Santos .

«Hace dos años y medio llegué a ayudar y las cosas salieron medianamente bien. Le agradezco a Miguel Mejía Barón y al presidente por respaldarme en el proyecto . No voy a renunciar. Recién hablamos para que quede claro y esperamos darle vuelta a esto y vamos paso a paso. Nos sostienen y nos condenan los resultados», agregó el timonel.

De igual forma, aclaró que no comparte los abucheos a jugadores como Dani Alves y Julio González, quienes fueron los más señalados por la afición felina en la goleada 1-5 que se llevaron de los Guerreros.

Lillini aseguró que las derrotas se sufren mucho y el ánimo en Pumas está por el piso. Imago7 «Los abucheos no me parecen normales ni propios, sabemos de dónde vienen. Los jugadores son íntegros y dejan todo. No comparto porque en las buenas vienen y los abrazan. A la afición les pido paciencia y tranquilidad y pido no se enganchen con la violencia. Es un deporte y juego, acá ponemos la cara, la afición paga un boleto y se va mal, pero todo tiene un límite y son personas normales como todos que hacemos un trabajo», manifestó.

» La peor parte de Pumas es el sistema defensivo y si no tenemos el cero, va a ser muy difícil ganar partidos. Es débil el sistema y no nos acomodamos. Jugaremos con Tigres ver si podemos dar pasos sólidos atrás», sostuvo.

Finalmente, dijo que este no es el peor momento que ha pasado con Pumas , aunque él y todo el equipo siente mucha «vergüenza» por los resultados que han obtenido en estos últimos juegos.

«Las derrotas se sufren mucho y el ánimo está por el piso porque nadie quiere estar en esta situación deportiva de vergüenza y tenemos que mejorar esto. Entiendo que me tiren una botella, pero no comparto , casi me pega en la cabeza, pero no vengo a hacer el mal».

«Unos por redes quieren incitar a que se la tienen que agarrar ante el entrenador, pero hubo momentos peores donde sí pensé que se acabó el ciclo y luego por la confianza de la directiva lo sacamos adelante. Hoy es difícil, pero debo agradecer a la gente del pebetero que ayuda al equipo», concluyó Lillini .

