Lillini ante el duelo contra Barcelona: «Uno tiene temor que el futbolista no esté en el día ideal»

Entornointeligente.com /

Andrés Lillini, director técnico de Pumas , aseguró que chocar ante el Barcelona en el Camp Nou por el trofeo Joan Gamper es algo que le ilusiona a sus jugadores, pero no los paraliza ni les impone el escenario al que se enfrentarán este domingo.

«Siempre cuando uno afronta este tipo de partidos se enfrenta a eso. Pasa en la liga también y uno tiene el temor que el futbolista no esté en el día ideal y que el marco lo imponga, pero no los palpo así», dijo Lillini en exclusiva a ESPN .

Y es que el timonel auriazul manifestó que enfrentarán el partido con toda la seriedad y que de amistoso solo es el nombre.

«Como un partido por tres puntos, de una calidad superior. Vinimos días antes gracias a la directiva y así prepararnos para un partido oficial, de amistoso solo el título», sostuvo.

«Creo que lo primero que nos pasa la cabeza y me pasa por la cabeza es estar a la altura de la competencia. Vamos a enfrentar a futbolistas de alta calidad y un equipo que viene funcionando bien de sus amistosos y estar a la altura desde el minuto cero», manifestó el argentino a este portal.

Andrés Lillini en entrevista con ESPN en Barcelona ESPN Jugar ante el Barcelona requiere estar alerta y eso lo sabe Lillini , quien no presupuesta una derrota pese a que se midan a uno de los equipos con mayor capacidad de juego en el mundo.

«Siempre hacen daño las derrotas y se los comenté a los jugadores, si ganas no pasa nada, pero si pierdes te lo anotan en la cuenta final siempre, entonces hay que tener cuidado y estar a la altura. No se me cruza una derrota abultada, pero sí saber qué pasará con estos equipos».

Finalmente, expresó lo que Dani Alves le aportó al club felino con su llegada fue mucha experiencia al vestuario y un ejemplo de cómo se debe trabajar en el día a día para buscar buenos resultados en los partidos.

«El plus extra de calidad que no teníamos y son jugadores que te marcan dentro de la cancha, que se duda que son grandes, vienen a retirarse, no es fácil contagiar al grupo, pero acá es lo contrario, contagia a entrenar, a correr y que venga y sea uno más, ayuda», concluyó.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com