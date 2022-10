Liliana Rodríguez «El Puma se quedó corto como esposo y cómo papá» (+Video)

Entornointeligente.com /

La actriz y cantante venezolana, Liliana Rodríguez Morillo reveló un duro momento familiar que sorprendió a sus fanáticos, esto una reciente entrevista en el programa ‘’Siéntese quién pueda’’, de la cadena hispana de Univisión del cual también forma parte. Así fue como en un punto de este encuentro en el cual abrió su corazón en diversos episodios de su vida, la venezolana no dudó en soltar unas cuantas verdades sobre la relación con su padre, el polémico José Luis Rodríguez ‘’El Puma’’.

‘’Yo creo que Lila se merece el favoritismo después de todo lo que ha pasado y lo que hemos vivido, pésame más el Morillo que el Rodríguez…’’ , comentó primeramente.

‘’El siempre quedó corto como esposo y como papá. Convirtiéndose Lila en papá y mamá, eso tiene un invaluable peso y me enorgullece que me digan ‘La Morillo’ ’’, se refirió a su relación con su padre.

Sobre cómo era como hija de El Puma , enfatizó: ‘’Siempre lo celé porque El Puma era el hombre perfecto para mí y el mejor papá. Todos los hombres no servían pero él sí. Nunca me metí entre ellos dos, más bien nos tuvieron a lo paralelo, como dentro de una burbuja de aire para no lastimarnos y no enfrentarnos con la verdad de la vida y las cosas de la vida cotidiana de cualquier pareja de ese tamaño de fama, pero como hija si lo defendía y si lo celé; lo celaba de las coristas’’

‘’Ese es el rol de cualquier hija, a mi me parecía de lo más normal’’, se defendió sobre su actitud hacia su papá de joven.

