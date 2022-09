Liliana Morillo pidió perdón a El Puma: ‘’Aprovecha el tiempo y reúne a tu familia’’ (+Video)

Entornointeligente.com /

La actriz y cantante venezolana, hija de José Luis Rodríguez ‘’El Puma’’ y Lila Morillo, Lilina Morillo pidió a su padre, durante el programa ‘’Siéntese quien pueda’’, que se acerque para reconciliarse con ella y su hermana Lilibeth. Y es que luego de décadas de peleas entre padre e hijas , Liliana Morillo le pidió disculpas públicas a su padre, a su media hermana, la actriz de Hollywood, Génesis Rodríguez y a la actual esposa de su papá, Carolina Pérez.

Así fue como en la última transmisión de su show, la criolla, aprovechó el espacio que tiene en la cadena hispana de Univisión para disculparse por si alguna vez, en su juventud, cuando era una «malcriada enamorada de su papá» , hizo o dijo algo indebido que haya causado dolor en su nueva familia: «Si alguna vez fui una teenager tonta, malcriada, enamorada de su papá, y dije o hice algo indebido, indispuesto, que haya causado algún tipo de dolor en tu nueva familia, yo volteo la cara como me pide Dios y pido perdón» .

A su hermana y su madrastra les expresó: «Carolina, si alguna vez te insulté, como hija dolida que fui y he sido desechada por muchos años, quiero que sepas que Dios, que es maravilloso y él es mi verdadero papá, te pido perdón, mamacita. No sé si me vas a perdonar, pero lo hago … Génesis, aplaudo tu éxito. Maravilloso el éxito» .

«Aprovecha el tiempo extra que Dios te dio, porque volviste a nacer con un propósito, no lo desperdicies cantando ‘Agárrense de las manos’, reúne a tu familia y resuelve tu problema, porque te vas a ver con Dios cara a cara y no vas a tener tiempo para volverlo a hacer» , refirió hacía su papá.

Antes de finalizar, Liliana Morillo le dijo a su padre que lo ama, lo perdona y le desea una larga vida y éxito.

