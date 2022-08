¿Lila Morillo y Mirla Castellanos se presentaran juntas en el Miss Venezuela 2022? Esto es lo que se sabe

Entornointeligente.com /

Desde hace años se ha conocido la discusión interna que hay entre Lila Morillo y Mirla Castellanos , sin embargo, ambas podrían juntarse para el Miss Venezuela 2022 . Tal parece que la primerísima Mirla Castellanos y Lila Morillo estarían pautadas para una presentación en el Mis Venezuela 2022. Sin embargo, es bien conocido que entre ambas artistas venezolanas hay una riña que no ha cesado desde hace mucho tiempo, lo que estaría complicando la situación para los productores del certamen.

Según un informe de la revista Ronda, el respetado Hugo Carregal quiere juntar a las artistas en la celebración del mencionado certamen, debido a la celebración de sus 70 años , pero ninguna de las dos quiere pisar el escenario en conjunto.

Foto Archivo «Ninguna de las dos quiere dar su brazo a torcer, han intentado de todos los modos posibles unirlas, pero nada que ver, ni una, ni la otra quiere juntarse a la vez. Esas señoras no pasan la página, con todo y que su odio viene de los años «1600», no lo superan, no entienden que es necesario tenerlas al mismo tiempo, no les dan espacio al amor», detalla la fuente anónima.

De acuerdo a lo informado, esta semana se estaría tomando una decisión respecto a esta presentación, debido a que solo restan dos meses para la noche más linda del año.

El Miss Venezuela 2022 tendrá lugar en el Poliedro de Caracas el próximo 16 de noviembre .

