Angélica Álvarez.- La cantante venezolana, Lila Morillo , celebró sus 82 años este 14 de agosto y sus hijas publicaron por redes sociales la celebración.

«Un día como #hoy nació una ESTRELLA!! una Reina, una Diva , una Maracucha de Oro, Orgullo de toda una nación! Digna representación de un país, de su pueblo y gentilicio! Una voz única, artista irrepetible ! con dones maravillosos, llena de unción y gracia! Mujer valiente, guerrera, luchadora y perseverante, lumbrera y guía, ejemplo de constancia y fortaleza!», expresó su hija Lilibeth Morillo vía Instagram.

Un día antes de su cumpleaños ya estaban celebrando y la cumpleañera afirmó: «De verdad fue una bonita sorpresa. No sabía a donde me llevaban. Siempre me gustó la Colonia Tovar, ¡gracias Lilibeth, gracias hija ¡pedacito de cielo!, ¡lo pasamos muy bien!».

Cómo se inició Lila Morillo en el mundo del espectáculo? El 14 de agosto de 1940 nació Lila Morillo en Maracaibo , en la adolescencia comenzó a cantar y actuar y en 1955 hizo su debut con el compositor Mario Suárez, mientras para 1963 participó en su primer película Twist y Crimen .

En el año 1966 siendo una estrella nacional Morillo se casó con José Luis Rodríguez «El Puma» y lo aupó para que desarrollara su carrera como solista.

Además, escribió un libro del que aseguró «cuando terminé de escribir la historia de Lila [mi libro], sí iba a hacer un escándalo. Me gusta el perdón, yo perdono. He perdonado. Sigo perdonando. Y quién soy yo para no perdonar», advirtió Morillo en entrevista con Luis Olavarrieta. «Hablo mucho con mis hijas y todavía las aconsejo. Y estoy segura de que ellas han perdonado [a su padre]».

