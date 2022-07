Lila Alburquerque por vestimenta de diputada: «Ya hay que venir en short y la barriga afuera»

Entornointeligente.com /

La diputada por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Rafaela Alburquerque (Lila), expresó su inconformidad por la vestimenta de una «legisladora», quien en sus propias palabras, asistió a una de las sesiones de la Cámara de Diputados en «tenis» y «una mini que poco le faltaba para enseñar la parte que no se enseña».

Aunque no indicó de quién se trataba, expresó que fue un caso que se dio mientras era conocido el Proyecto de Ley de Extinción Dominio, se quedó callada y con «cuerda» por el asunto.

«En el tiempo que yo vengo aquí yo nunca había visto eso, entonces yo voy a venir en shorts, ya hay que venir en short y la barriga afuera», dijo la legisladora.

Alburquerque indicó que ese hemiciclo posee una resolución que establece un código de vestimenta que debe darse a todos sus miembros, aunque aseguró que los hombres asisten bien vestidos.

«El modernismo nos está llevando no sabe hasta dónde, pero esto es un lugar diferente usted no está en su casa, usted no está en una discoteca, usted no está en un restaurante, usted lo que está en el hemiciclo, en su lugar de trabajo, las empleadas de aquí le dan cátedras, todas vienen con su uniforme, vienen bien vestidas, por qué tenemos nosotras que venir a exhibir más de la cuenta, buscando qué», dijo.

Llamó a las legisladoras a «aparentar lo que son» y actuar de acuerdo a la solemnidad requiere el puesto que ocupan.

«Es que usted puede exhibir sus atributos sin necesidad de tanto espaviento, digo yo, no hay que exhibir tanto. Y si vinieron en tenis y enseñando la colita en la próxima legislatura van a venir en bikini», expresó.

Ante el comentario, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco indicó que no se había dado cuenta de la situación, aunque se la habían comunicado.

«No me di cuenta pero vamos hablar con ella» , expresó Pacheco.

