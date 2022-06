Lightyear no logra superar a Jurassic World en la taquilla

Entornointeligente.com /

La película de animación de Disney «Lightyear» fracasó en su primer fin de semana en los cines, ya que el nuevo spin-off de Toy Story obtuvo 51,7 millones de dólares en Norteamérica.

La película no sólo se estrenó por debajo de lo esperado, sino que tampoco logró superar a ‘Jurassic World: Dominion‘, que se mantuvo en el primer puesto con 58,7 millones de dólares en su segundo fin de semana.

Las expectativas eran altas para «Lightyear«, una historia de origen sobre la película que inspiró la figura de acción del ranger del espacio en las películas de «Toy Story«, y algunos analistas la situaban en un debut de 70 millones de dólares en Norteamérica. Pero no se acercó a esa cifra.

El decepcionante comienzo se produjo tras la polémica suscitada por la decisión de Disney de incluir un breve beso entre una pareja de lesbianas en la película y de sustituir a la conservadora estrella Tim Allen por Chris Evans como voz de Buzz Lightyear.

Lightyear» se estrenó en 4.255 localidades en el país y en 43 mercados en el extranjero, pero 14 países de mayoría musulmana prohibieron la proyección de la película en sus cines porque Disney incluyó un beso lésbico.

Los Emiratos Árabes Unidos, nación de mayoría musulmana que criminaliza la homosexualidad, se convirtieron en la primera nación en prohibir la película en los cines en respuesta a la escena del mismo sexo.

Malasia también ha incluido la película en su lista negra: los censores cinematográficos del país afirmaron que fue decisión de Disney eliminar «Lightyear» de los cines del país tras negarse a cortar las escenas que «promueven» la homosexualidad.

La Junta de Censura Cinematográfica de Malasia dijo que había aprobado la película con la orientación de los padres para los menores de 13 años con la condición de que las escenas y los diálogos «que contengan elementos que promuevan el estilo de vida LGBT» y que violen las directrices fueran «cortados y silenciados».

Sin embargo, parece que Disney no aceptó las condiciones y decidió cancelar la proyección, según la junta, que añadió que no se comprometería con ninguna escena LGBTQ.

El comunicado de la junta no especificaba qué escenas violaban las directrices de censura, pero la película, que costó 200 millones de dólares, incluye a un personaje de guardabosques lesbiana, Alisha, a la que pone voz la actriz Uzo Aduba, y a su pareja, que forman una familia juntos y se saludan con un beso en los labios.

La escena había sido cortada originalmente de la película por Disney a principios de este año, pero fue restablecida en marzo después de que los empleados de Pixar se quejaran de la censura en una carta abierta obtenida por Variety.

La carta criticaba al director general de la compañía, Bob Chapek, por su gestión del asunto, acusándole de intentar censurar el «afecto gay».

La nota criticaba además su gestión del controvertido proyecto de ley de Florida «Don’t Say Gay», en el que la empresa adoptó al principio una postura tímida sobre el proyecto de ley antes de sucumbir a la presión pública y condenarlo.

El proyecto de ley prohíbe la enseñanza de lecciones sobre sexualidad, identidad de género y orientación sexual desde el jardín de infancia hasta el tercer grado.

Un total de 14 países -Malasia, EAU, Indonesia, Líbano, Jordania, Bahréin, Egipto, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Palestina, Siria e Irak- han prohibido a sus ciudadanos ver la película debido al beso entre una pareja del mismo sexo.

Disney también se enfrentó a las críticas sobre «Lightyear» después de que sustituyera a Tim Allen, de 69 años, por el superhéroe de Marvel Chris Evans como voz de Buzz Lightyear.

Hay una creciente preocupación entre muchos de que su apoyo al ex presidente Donald Trump y la asistencia a su toma de posesión fuera la causa principal.

Otros temen que se deba a una serie de bromas arriesgadas en sus páginas de redes sociales que le han puesto a merced de la turba de izquierdas.

Allen parecía haber entendido la posición en la que se encontraba, admitiendo que tenía una enorme diana en la espalda en Hollywood debido a su política de derechas.

Preguntado por Jimmy Kimmel sobre su asistencia a la toma de posesión de Trump en 2017, dijo: ‘Te golpean si no crees lo que todo el mundo cree’.

‘Esto es como la Alemania de los años treinta. No sé qué ha pasado. Si no eres parte del grupo, »Sabes que lo que creemos es correcto», voy, »Bueno, podría tener un problema con eso». Soy un comediante, me gusta ir por los dos lados».

Y añadió: «Literalmente, no predico nada. Lo que he hecho es no unirme a, como yo lo llamo, la «cultura del nosotros». No le digo a nadie cómo debe vivir. No me gusta eso».

Disney y Pixar han negado que Allen haya perdido su papel en Toy Story y en la comedia Last Man Standing debido a su política, a pesar de algunas informaciones.

Sin embargo, sus amigos y partidarios han criticado a las empresas por haber dejado tirado al querido actor.

La estrella de Todo el mundo quiere a Raymond, Patricia Heaton, dijo: «He visto el tráiler de Buzz Lightyear y todo lo que puedo decir es que Disney/Pixar ha cometido un GRAN error al no elegir a mi amigo Tim Allen para el papel que le corresponde».

Escribió en el tweet: «¡Tim es Buzz! ¿Por qué castrarían completamente a este icónico y querido personaje?

El productor Galyn Susman añadió: «Tim es realmente la encarnación del juguete Buzz, y este no es el mundo de los juguetes, así que no tiene sentido.

No hay realmente un papel. Sólo causaría más confusión al público en lugar de ayudarle a entender la película que estamos tratando de contar».

Toy Story‘ lanzó Pixar en 1995 y sus cuatro películas han recaudado más de 3.000 millones de dólares. Toy Story 3 y Toy Story 4 también superaron la marca de los mil millones de dólares.

Incluyendo las proyecciones internacionales, que recaudaron 34,6 millones de dólares, el fin de semana de estreno de «Lightyear» asciende a 85,6 millones de dólares.

El público familiar se ha mostrado algo más reacio que otros segmentos a volver a las salas de cine.

Muchos estudios, como Disney y Pixar, han optado por el streaming o los estrenos híbridos para sus títulos de animación.

Desde el comienzo de la pandemia, la compañía ha enviado sus títulos de Pixar -‘Alma’, ‘Luca’ y ‘Turning Red’- directamente a Disney+ de forma gratuita para los suscriptores. Los otros grandes títulos de animación de Disney, ‘Raya y el último dragón’ y ‘Encanto’ obtuvieron lanzamientos híbridos.

Puede que haya habido un poco de confusión sobre si es sólo en los cines», dijo Dergarabedian. Se trata de una película que va a tener que ser comercializada en tiempo real a medida que el público familiar vaya conectando los puntos».

La crítica fue mayoritariamente favorable a «Lightyear«, que cuenta con Chris Evans como Buzz Lightyear y un reparto de voces que incluye a Keke Palmer y Taika Waititi. Dirigida por Angus MacLane, tiene actualmente una puntuación de 77% en Rotten Tomatoes. El público le ha dado una puntuación de A en CinemaScore.

Con un presupuesto de producción de 200 millones de dólares, que no tiene en cuenta los millones gastados en marketing y promoción, «Lightyear» tiene un largo camino por delante para llegar a ser rentable.

Pero también podría tener una combustión lenta y constante durante el verano. Y es la única gran oferta familiar que se proyecta en los cines hasta que se estrene «Minions: El ascenso de Gru’ se estrena el 1 de julio.

Jurassic World: Dominion‘, por su parte, ha ganado más de 622,2 millones de dólares en todo el mundo, de los cuales 259,2 millones proceden de los cines de Estados Unidos y Canadá. Es la séptima película estrenada durante la pandemia que supera los 600 millones de dólares.

En su cuarto fin de semana, «Top Gun: Maverick’ descendió sólo ligeramente, aportando 44 millones de dólares más para ocupar el tercer puesto. Su total nacional es ahora de 466,2 millones de dólares. A nivel mundial, la secuela de alto vuelo ha recaudado más de 885 millones de dólares.

Dergarabedian dijo que es especialmente notable que haya tres películas que hayan superado los 40 millones de dólares este fin de semana.

Hacía tiempo que no se veía eso», dijo. Tenemos una temporada de cine de verano’.

Completan los cinco primeros puestos ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ con 4,2 millones de dólares y ‘The Bob’s Burgers Movie’ con 1,1 millones.

