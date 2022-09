LigaPro reprogramó los partidos faltantes de la fecha siete

Entornointeligente.com /

La jornada siete del campeonato nacional no se jugó por completo. T res partidos tuvieron que reprogramarse debido a que los árbitros no se presentaron, ya que uno de sus colegas fue agredido en un cotejo.

El árbitro agredido fue Álex Cajas . El colegiado recibió un puño del preparador de arqueros de Macará, Héctor Lautaro Chiriboga durante el enfrentamiento entre el equipo ambateño y el Aucas el 20 de agosto, en el estadio Bellavista.

Por tal motivo, los partidos de Universidad Católica vs. 9 de Octubre, Emelec vs. Deportiva Cuenca y Delfín vs. Mushuc Runa fueron suspendidos.

Sanción para el agresor Héctor Lautaro Chiriboga fue suspendido por un año y tres fechas tras golpear al árbitro Álex Cajas. La Comisión Disciplinaria de la LigaPro tomó la decisión.

Según el acta, la sanción se debe a «insultar, empujar, amenazar y golpear al juez». Chiriboga se disculpó en días pasados en un comunicado -en el que también cuestionó al juez- y dijo que aceptaría la sanción.

Además de la suspensión, el exarquero tendrá que pagar una multa de USD 4 000 . También fue sancionado el asistente técnico Borys Fiallos, por insultar y golpear al juez; él deberá pagar nueve meses y tres fechas de suspensión, más una multa de USD 2 000 .

Nuevos horarios Los partidos restantes de la séptima fecha ya tienen nuevo horari o. Sin embargo, un compromiso aún tiene horario por definir.

Universidad Católica recibirá al 9 de Octubre el sábado 24 de septiembre, en el estadio Olímpico Atahualpa, a las 19:00.

El segundo cotejo, entre Emelec y Deportivo Cuenca se jugará el domingo 25 de septiembre, en el estadio George Capwell, a las 18:00.

Por otra parte, el duelo entre Delfín vs. Mushuc Runa aún no tiene fecha establecida para jugarse.

​

📍Reprogramación de horarios de la Fecha 7️⃣ – Fase 2️⃣ de la LigaPro Betcris 🔥

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #LigaProBetcris #JugamosTodos 🇪🇨💯 pic.twitter.com/BUWQdYJxX2

— LigaPro (@LigaProEC) September 2, 2022

LINK ORIGINAL: Bendito Futbol

Entornointeligente.com