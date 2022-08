Liga Árabe, Siria e Irán respaldan principio de una sola China

Entornointeligente.com /

Los países miembros de la Liga Árabe, así como Siria e Irán emitieron este miércoles su respaldo al principio de una sola China tras la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi.

De acuerdo con un comunicado de la organización, el secretario general adjunto de la Liga, Hossam Zaki, y el embajador de China en Egipto, Liao Liqiang, abordaron en llamada telefónica el compromiso con el respeto a la soberanía e integridad territorial del gigante asiático.

En este sentido, Zaki ratificó que el compromiso de la Liga «se basa en defender la soberanía y la integridad territorial de China y en adherirse firmemente al principio de una sola China» mientras señaló que «espera un avance rápido en la crisis de Taiwán».

السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، يتلقى اتصالا هاتفيا بشأن الأزمة المتعلقة ب #تايوان https://t.co/LNFBaWsJsm pic.twitter.com/QNQKZhXtHI

— جامعة الدول العربية (@arableague_gs) August 2, 2022 Entretanto, el gobierno de Siria manifestó su apoyo a las autoridades de Beijing, calificó la visita de la funcionaria estadounidense a la isla como «un acto de hostilidad que no coincide con el derecho internacional y que no respeta la soberanía, la independencia ni la integridad territorial de la República Popular de China».

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kana’ani, describió la determinación de la Casa Blanca como un «comportamiento generador de tensión» mientras que denunció las prácticas arbitrarias y unilaterales de la política de EE.UU.

. @IRIMFA_SPOX has said in response to a question from journalists regarding Tehran’s stance on a US regime official’s visit to #Taiwan that respecting national sovereignty of countries is a fundamental principle of the #UN Charter. https://t.co/orMlJhdN8P pic.twitter.com/ZJY938zb8n

— Iran Foreign Ministry ���� (@IRIMFA_EN) August 3, 2022 El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, condenó la acción de Washington y aseveró este miércoles que «aquellos que juegan con fuego no terminarán bien y los que ofendan a China serán castigados».

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, arribó este martes a la isla para llevar a cabo la primera visita de alto nivel de un político norteamericano en los últimos 25 años con el fin de «apoyar la vibrante democracia de Taiwán».

