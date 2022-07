Liga no pierde el sueño de la final

Entornointeligente.com /

Liga de Quito mantiene sus esperanzas en llegar a la final del campeonato ecuatoriano. Su dirigencia no descarta el objetivo de competir por el título en el último partido de la temporada.

El club sueña a pesar del tenso momento que lo envuelve , sus últimos resultados y de que no consiguió la primera etapa. Para la institución aún se puede recuperar el terreno en los cotejos venideros del torneo local.

Diego Castro , gerente de la Comisión Especial de Fútbol de Liga, conversó con Radio La Red en torno a las aspiraciones de la ‘U’. «Tenemos un camino entero por recuperar y corregir errores . Confiamos en que podemos lograr el objetivo y queremos llegar a la final» , sostuvo el dirigente.

En la primera fase del torneo, los azucenas desaprovecharon los tropiezos de sus rivales y sus chances en la recta definitoria. Aquello les costó hacerse con un cupo en el duelo por el campeonato y asegurar su presencia en la Copa Libertadores . Aunque no es imposible, el conjunto blanco ya dejó puntos vitales en su nueva oportunidad.

Mal inicio en la segunda etapa Si bien los universitarios tienen la meta de estar en la final , la competencia es alta y no los ha dejado en una posición favorable. En la reanudación de la LigaPro iniciaron con un triunfo, mas perdieron la constancia con un empate y una derrota. Actualmente se ubican en la posición 13 de la etapa.

La igualdad la cosecharon como locales ante Deportivo Cuenca , mientras que la caída fue con Universidad Católica . Contra los camarattas sufrieron una goleada de 4-0 en el Olímpico Atahualpa.

Los resultados no son la única preocupación en la hinchada alba, pues el desarrollo de su juego no muestra buenos destellos. Su próxima oportunidad para redimirse será ante Técnico Universitario, plantel que se encuentra en la zona de descenso.

Defensa de los fichajes Castro aprovechó su intervención para defender la gestión de la directiva y de los técnicos en cuanto a los refuerzos. Una de las principales quejas recibidas gira en torno a la falta de efectividad de los fichajes.

Para la segunda etapa, diez futbolistas abandonaron el cuadro y llegaron cinco. Entre quienes formaron parte de la lista de depuración se encontraban nombres que arribaron al inicio de la campaña y no cumplieron con las expectativas.

» Hay jugadores que han llegado y no todos se adaptan. Son seres humanos, no robots «, manifestó. A ello le sumó que no se debe buscar culpables en torno al rendimiento de las incorporaciones y que, para cada una, se hace un análisis profundo y profesional.

