Liga Águila. así está la tabla del descenso tras 12 fechas

Este fin de semana se desarrolló la fecha 12 de la Liga Águila , donde Junior de Barranquilla se mantiene como líder de la tabla de posiciones, seguido por el Deportes Tolima y Millonarios. Mientras tanto, otros equipos importantes del campeonato como Nacional, Medellín y Santa Fe no encuentran su forma futbolística en el torneo. La otra tabla que dejó para el análisis esta jornada número 12 es la del descenso , donde Unión Magdalena (102 pts) sigue en la zona roja, a pesar de dejar algunas impresiones positivas desde lo futbolístico, pero que no logra sumar el puntaje necesario para huir de esa posición incómoda, como sí lo pudo hacer el Cúcuta Deportivo. Lea también: Así está la tabla de posiciones tras la fecha 12 de la Liga Águila Rionegro Águilas (103 pts), a pesar de su cambio de director técnico, también está descendiendo parcialmente y no ha logrado encontrar los resultados. Muy cerca está el Atlético Huila (104 pts) que sigue con su mal momento deportivo que tenía desde el semestre anterior y que espera poder encontrar un giro luego de haber dado un cambio drástico de timonel. Alianza Petrolera y Envigado son los otros dos clubes que están cerca de la zona roja, ambos con 105 unidades en el promedio siguen sin conseguir una seguidilla de resultados que les dé la posibilidad de escapar; por ende, aumenta la preocupación y todo indica que esos cinco equipos darán una vibrante pelea a lo largo del año por evitar el descenso. Lea también: Histórico centenar de goles de Germán Cano con Independiente Medellín Equipos como Jaguares de Córdoba, Cúcuta Deportivo, Patriotas y Deportivo Pasto ya se han alejado de la zona roja con buenos resultados en las últimas fechas, pero deberán estar atentos al desarrollo el certamen para evitar vivir esa pesadilla de cerca y poder centrarse en la tabla de posiciones de la Liga Águila. Así está la tabla del descenso en la Liga Águila Dimayor – oficial Tabla del descenso de la Liga Águila en la fecha 12.LINK ORIGINAL: Lafm

