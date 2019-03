Liga de las Américas: Guaros si qualifica per la Final Four

Entornointeligente.com / CARACAS – I Guaros de Lara non lasciano scampo a nessuno nella Liga de las Américas 2019. La formazione barquisimetana ha centrato la sesta vittoria consecutiva e vola alla final four con uno score positivo.

La squadra allenata da Fernando Duró ha battuto per 66-57 gli argentini del San Lorenzo de Almagro.

La squadra barquisimetana ha chiuso il primo quarto sul punteggio di 14-15. Nel secondo quarto, i Guaros hanno allungato il distacco chiudendolo sul 26-34. Nel terzo periodo, il San Lorenzo ha messo il piede sull’acceleratore, ma il quintetto venezuelano ha resistito ed ha chiuso questa frazione sul 41-48. Poi nell’ultimo periodo i creoli hanno saputo mantenere il vantaggio portando a casa la vittoria e la qualificazione per la fase successiva.

Nel primo turno di questa edizione della Liga de Las Américas, i Guaros de Lara hanno battuto Capitanes de Arecibo (84-81), Leones de Ponce (83-79) e Libertadores de Queretaro (92-85). Questa fase del torneo si é disputata nel palasport Juan “Pachín” Vicéns di Ponce (Porto Rico).

Il secondo turno, é andato in scena nella città di Buenos Aires. Qui i creoli hanno superato Capitanes de Arecibo (90-88), CD Las Ánimas (89-64) ed i padroni di casa del San Lorenzo (66-55).

Nella final four, i Guaros de Lara sfideranno i Capitanes de la Ciudad de México. I venezuelani si presenteranno sul parquet con uno score di 6 vittorie in altrettante gare disputate, mentre i messicani lo faranno con 4 vittorie e 2 sconfitte. Nell’altra semifinale saranno impegnate CA Paulistano e San Lorenzo.

La formazione barquisimetana cercherà di aggiungere il terzo titolo della Liga de las Américas, in caso di esito positivo sarà la prima squadra che centra quest'obbiettivo. In precedenza ha vinto il trofeo nelle edizione del 2016 e 2017. La vincente della Liga de las Américas avrà l'onore di rappresentare il continente nella Coppa Intercontinentale FIBA, dove sfiderà una formazione europea.

(di Fioravante De Simone)

