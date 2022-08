Liga BetPlay: Santa Fe derrota 2-1 a Patriotas

Entornointeligente.com /

Independiente Santa Fe sufrió más de la cuenta para derrotar 2-1 a Patriotas de Boyacá en partido de la fecha 9 de la Liga BetPlay Dimayor que se disputó en el estadio El Campín de Bogotá.

Carlos Sánchez y Jonathan Barboza marcaron para los capitalinos. Daniel Rodas para los de Tunja.

Lea también: Alberto Gamero no le teme a salir de Millonarios: «Si me tengo que ir, me voy»

En el primer tiempo Santa Fe se vio sorprendido por el orden defensivo y del medio campo de Patriotas. El conjunto boyacense controló a los volantes ‘cardenales’ y les impidió que tuvieran la posesión del balón.

Incluso, las únicas opciones de gol que se registraron en los primeros 45 minutos fueron a favor de Patriotas, ya que Santa Fe no se acercó con peligro al pórtico que defendió Geovanni Banguera.

El equipo de Boyacá atacó por las bandas gracias a la velocidad de Carlos De Las Salas y Carlos Mosquera , quienes desbordaron con el objetivo de lanzar centros para Darwin López, que a pesar de que le ganó la posición a los zagueros capitalinos, no pudo definir.

Inaldo Pérez – Antena 2 Santa Fe Vs Patriotas, fecha 9 de la Liga BetPlay. Inaldo Pérez – Antena 2 Santa Fe Vs Patriotas, fecha 9 de la Liga BetPlay. Inaldo Pérez – Antena 2 Santa Fe recibió a Patriotas en la fecha 9 de la Liga BetPlay. Inaldo Pérez – Antena 2 Santa Fe Vs Patriotas, fecha 9 Liga BetPlay. Inaldo Pérez – Antena 2 Patriotas visitó a Santa Fe en El Campín en la fecha 9 de la Liga BetPlay. Inaldo Pérez – Antena 2 Alfredo Arias, técnico de Santa Fe. Inaldo Pérez – Antena 2 Santa Fe recibió a Patriotas en la fecha 9 de la Liga BetPlay. Inaldo Pérez – Antena 2 Patriotas visitó a Santa Fe en la fecha 9 de Liga BetPlay. Inaldo Pérez- Antena 2 Santa Fe Vs Patriotas. Antena 2 – Inaldo Pérez Santa Fe Vs Patriotas. Santa Fe intentó reaccionar en el segundo tiempo, aunque no tuvo claridad para asociar a sus jugadores en terreno contrario.

Le puede interesar: Luis Díaz puso dos goles en la histórica goleada 9-0 del Liverpool al Bournemouth

Marías Mier contó con mayor protagonismo. Adicionalmente, el director técnico Alfredo Arias movió el banco de suplentes y mandó al terreno de juego a Jonathan Barboza, Jeferson Rivas, Kevin Mantilla, José Enamorado y Daniel García.

El compromiso se niveló, teniendo en cuenta que Patriotas no volvió a generar acciones de gran riesgo, mientras que Santa Fe arriesgó en defensa con el objetivo de aproximarse, a pesar de que solo causó peligro con remates de media distancia.

Cuando parecía que el partido terminaba sin goles, el equipo ‘cardenal’ encontró la anotación gracias a la pelota quieta. Carlos Sánchez, luego de un centro desde un tiro de esquina, le ganó en el salto a Geovanni Banguera para impactar la pelota con su cabeza y sentenciar el 1-0.

Un minuto después, el VAR advirtió al juez central sobre una falta de Edwin Herrera sobre Cristian Barrios dentro del área, por lo que sancionó falta penal.

Daniel Rodas se encargó de ejecutar y convertir el cobro para los boyacenses.

Puede leer: Así sería la nueva camiseta de la Selección Colombia para las eliminatorias

En el último minuto, Santa Fe encontró el triunfo gracias a un soberbio golazo de Jonathan Barboza de media distancia.

Con este resultado, el equipo capitalino llegó a 15 puntos y el de Tunja a ocho. En la próxima fecha, Santa Fe enfrentará a Millonarios y Patriotas a La Equidad.

LINK ORIGINAL: Lafm

Entornointeligente.com