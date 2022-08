Liga Betplay 2022-II: Programación de la jornada de clásicos

Entornointeligente.com /

La Liga Betplay ya superó la octava jornada , y con la programación de la fecha 9 y de las semifinales de la Copa Betplay ya conocidas, la Dimayor se dio a la tarea de presentar los partidos, días y horarios de una de las jornadas más esperadas, la fecha de clásicos .

Pues duelos históricos y muy marcados como Millonarios vs Santa Fe, Medellín vs Nacional, América vs Cali, Unión Magdalena vs Junior y Pereira vs Once Caldas , serán protagonistas de el ‘ombligo’ de la fase regular de la Liga Betplay 2022-2.

Liga Betplay 2022: Programación de la fecha de clásicos Sábado 3 de septiembre Patriotas vs La Equidad Hora: 2:00 p.m. Estadio: La Independencia Televisión: Win/Win+

Deportivo Pasto vs Jaguares Hora: 4:05 p.m. Estadio: Departamental Libertad Televisión: Win/Win+

Deportes Tolima vs Cortuluá Hora: 6:10 p.m. Estadio: Manuel Murillo Toro Televisión: Win+

Millonarios vs Independiente Santa Fe Hora: 8:15 p.m. Estadio: El Campín Televisión: Win+

Domingo 4 de septiembre Deportivo Pereira vs Once Caldas Hora: 2:00 p.m. Estadio: Hernán Ramírez Villegas Televisión: Win+

Unión Magdalena vs Junior Hora: 4:05 p.m. Estadio: Sierra Nevada Televisión: Win+

Independiente Medellín vs Atlético Nacional Hora: 6:10 p.m. Estadio: Atanasio Girardot Televisión: Win+

América de Cali vs Deportivo Cali Hora: 8:15 p.m. Estadio: Pascual Guerrero Televisión: Win+

Lunes 5 de septiembre Atlético Bucaramanga vs Alianza Petrolera Hora: 8:00 p.m. Estadio: Alfonso López Televisión: Win/Win+

Martes 6 de septiembre Envigado FC vs Águilas Doradas Hora: 4:00 p.m. Estadio: Polideportivo Sur Televisión: Win/Win+

Cabe recordar que los partidos aplazados de las primeras jornadas , los cual es sobre todo se presentaron por la imposibilidad de usar las plazas de Cali y Bucaramanga, también fueron programados .

