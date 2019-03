La libertad de prensa, opinión e información

Entornointeligente.com /

? No comparto tu opinión, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarla ? François-Marie Arouet ?Voltaire? (1694 ? 1778) Escritor, historiador, filósofo y abogado francés

A propósito del concierto en solidaridad con los venezolanos realizado en Cúcuta y el cual estaba siendo trasmitido en vivo por varios canales de TV internacional e incluidos en la parrilla de las operadoras de cable por suscripción que prestan servicio en el país, el régimen del usurpador volvió a violar nuestros derechos humanos consagrados en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobados y vigentes desde 1948 el cual, dice textualmente ?Todos tienen derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencia y de buscar, recibir e impartir información e ideas a través de cualquier medio y sin importar las fronteras?.

Es una perversa acción de represión. El sistema de medios público está al servicio del usurpador. Los medios de comunicación privados están sometidos a una feroz persecución. No tenemos opción de escoger, ver, oír, leer lo que nos guste. Amanecemos ávidos de información veraz y sólo podemos recibir propaganda del régimen. Nos suscribimos a una operadora de cables privados, para liberarnos un poco de la hegemonía comunicacional y hasta allá llega la censura represiva. No hay escapatoria. Los ciudadanos no podemos ejercer nuestros derechos. Somos rehenes del usurpador y su camarilla.

Es obvio, qué sin libertad de prensa, información y opinión no hay democracia. El usurpador invade nuestra privacidad. El abuso de poder es ilimitado. Los diarios de circulación nacional, regional y local los fueron asfixiando hasta que se vieron obligados a cerrar. Las páginas Web son bloqueadas a discreción por la empresa de telecomunicación que, por añadidura, también, está en manos de la camarilla del usurpador. El bloqueo comunicacional avanza a paso de vencedores y si el pueblo no abandona el conformismo, llegará el momento en que, nos quedaremos en la total oscuridad comunicacional. No olvidemos que en Cuba no pueden acceder a la aldea global, a través, del Internet. Es dictadura pura y dura.

En la medida que avanza la crisis, el régimen del usurpador, aprieta el torniquete. No nos llamemos a engaño. Venezuela está convertida en una gran cárcel. Todos los días somos víctima de más privaciones. Y, como en este momento estamos en un proceso liberador y libertario, no podemos ceder un milímetro en ese empeño so pena de vivir como zombis a merced de la voluntad del usurpador, camarilla y la inteligencia cubana. No sólo de pan vive el hombre. La libertad de expresión y opinión son Derechos Humanos que estamos obligados a recuperar y defender hasta con la vida. Los vientos de cambio son favorables. No os desmayéis.

