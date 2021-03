Life fitness y cubolife colaboran para mejorar la salud y el bienestar de las personas

Entornointeligente.com / Life Fitness ha firmado un acuerdo de asociación como proveedor de equipos de fitness oficial de Cubolife. Life Fitness proporcionará a la compañía equipos de entrenamiento cardiovascular y de fuerza de su familia de marcas como Life Fitness, ICG y Hammer Strength.

Los gimnasios modulares conectados de Cubolife estarán equipados con los equipos de primera calidad de Life Fitness

” Cubolife nació con el propósito de innovar en el sector deportivo y de bienestar, y qué mejor forma que asociarnos con Life Fitness, compañía de referencia mundial en maquinaria deportiva, y así equipar nuestros gimnasios autónomos con productos con un alto desarrollo tecnológico “, dijo Enrique Casqueiro, CEO & Co-founder de Cubolife. ” Esta asociación tiene el objetivo de ofrecer una solución disruptiva con la que poder hacer deporte en cualquier lugar y fomentar la práctica del deporte al aire libre, pero también indoor, mejorando el modelo tradicional de gimnasio. El fitness conectado tiene un producto más para elegir, con los gimnasios Cubolife equipados con Life Fitness “.

A través de esta asociación, Life Fitness y Cubolife quieren mejorar el bienestar y la salud de las personas facilitando la práctica deportiva en cualquier lugar, ya sea en gimnasios, casas particulares, hoteles, ayuntamientos o empresas. En línea con este propósito, Life Fitness y Cubolife ofrecen a las empresas una solución única para combatir la naturaleza sedentaria del lugar de trabajo moderno y promover un entorno de trabajo saludable.

” Uno de los objetivos de esta asociación es eliminar las barreras al movimiento durante la jornada laboral al ofrecer a los empleados la oportunidad de entrenar desde su lugar de trabajo “, dijo Fenne van den Hoeven, Marketing Manager de Life Fitness Iberia y BLX. ” Es muy importante tener presente que los programas de bienestar ayudan a aumentar la productividad de los trabajadores al reducir el ausentismo, el presentismo y el estrés laboral, y ayudan a crear un mejor ambiente de trabajo”.

Ambas empresas están comprometidas con el ahorro energético y el nulo impacto en el medioambiente, por lo que los cubos y su equipamiento se puedan abastecer 100% de energía solar, y al ser gimnasios móviles no generan un impacto en el entorno.

MÁS INFORMACIÓN

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com