Liebres, tejas y designios

Entornointeligente.com / Antes de pensar a posteriori que alguien sabía o tenía planeado con antelación lo que haría, hay que tener en cuenta antes, más bien, que las cosas se parecen a los tropezones que determinan las batallas –sin que jamás nada salga como ninguno se imaginaba.

La historia, después de todo, no es más que un encadenamiento de chiripas, desencantos, prisiones o fortunas.

Lo cuenta supremamente Tolstoy en Guerra y paz .

En una escena, todo un regimiento va avanzando con cuidado para sorprender al enemigo; de pronto se les cruza una liebre apetitosa y un soldado hambriento corre tras ella. Al seguirla se le presenta una oportunidad de cazarla. Dispara, su tiro lo escuchan los enemigos que estaban atentos, se arma una de imprevistos disparos, muy lejos del guion previsto por los altos mandos. Una liebre, de pronto, cambia el curso de una batalla y las balas llueven. Como de costumbre, nadie sabe a qué o dónde dispara.

La misma liebre, sin embargo, nos recuerda a un caso real, conocido e incrédulamente lamentado: el de Pirro, y esa maldita teja lanzada al montón, casi al azar y que acabó con su vida, justo cuando estaba a punto de alcanzar los sangrientos lauros de la gloria.

Pirro entraba a una ciudad que acababa de conquistar (Argos, en el Peloponeso griego), cuando una maldita vieja tiró una teja contra el bulto de invasores, y esta teja fue a dar a la cabeza de Pirro, que cayó. Y lo remataron.

Ahí mismo, un enorme futuro posible y que alentaba a miles fue parado en seco.

Unamuno observó que la vida de cada cual está entretejida de muchos ex-futuros, ni qué se diga del transcurso de la(s) historia(s) de los pueblos.

A veces, sin embargo, esos futuros parados en seco (veamos otra vez las armas, otra vez los ejércitos y los caballos y un rey que muere de buenas a primeras) dieron paso a salidas inauditas, entreabrieron nuevas gestas, forzaron o procuraron otros posibles, y de todo ello queda, en este caso y para siempre, un canto, un cuento. Es la historia del hermoso libro de la Anábasis de Jenofonte (escrita unos 400 años a. C.):

Una vez un rey persa, Ciro, reclutó a miles de griegos (entonces considerados imbatibles por la forma intelectualmente organizada en que avanzaban/peleaban) para guerrearle a su hermano Artajertes, cuyo solo nombre le infunde, a cualquier lectura, ya su aire de desiertos y reinos imposibles. (El cómic Nippur de Lagash , del argentino Robin Wood, rendía honor a esos mundos).

Pero, casi como esa liebre de Tolstói que saltaba entre los ejércitos, o esa teja que acababa con Pirro, hete aquí a Ciro, el rey persa contratante, doblándose alcanzado por un arma que lo mata, de buenas a primeras, seguramente en su carro, en la primerísima batalla.

El futuro imaginado por Ciro, y para el que hizo viajar a miles de griegos (Jenofonte, del grupo mercenario/expedicionario, cuenta que antes de partir consultó con su amigo Sócrates en Atenas), quedaba, con su muerte, bruscamente cancelado.

En esa polvareda de catástrofe, alguien, entre los griegos, elevó la voz y los instó, a todos ellos, amenazados por los alacranes y las lanzas persas, a que se mantuvieran juntos y emprendieran el retorno a Grecia, abriéndose paso a pie, guerreando, como sea. Desde la Mesopotamia profunda hasta el puerto que los habría de llevar a Grecia… Y esa es la historia del libro, fácil de conseguir en ediciones baratas donde sea, y que se lee de un tirón, como una novela antigua y apasionante.

Tiene todo el sabor de lo real (aparte de su carga de arúspices y prodigios) y Jenofonte y unos cuantos sí llegaron a un puerto que los devolvió a Grecia.

Recordemos, final y oportunamente, ese cable que un día se atoró con las aspas del helicóptero del General Barrientos en 1969 o algo así, cuando él era la promesa de quién sabe qué, y cayó derribando andanadas de futuros que soplaban por el valle borracho y muy chichero. Tejas, cables, lanzas.

Cosas así las tenía muy presentes Robert Musil, al asegurar que “El camino de la historia no es el que recorre una bola de billar dando carambolas con una dirección única; se asemeja más bien al rumbo de las nubes, a la trayectoria descrita por un vagabundo en las calles de la ciudad, rechazado aquí por una sombra, allá por un grupo de hombres, más adelante por una esquina extraña, y que llega siempre a un lugar desconocido y nunca deseado.”

Y, para llevar aún más allá los pedazos de esta reflexión posible, habría que citar un verso de Jorie Graham, en el que la lección de una mariposa es todavía más radical que la de una liebre tolstoiana:

Butterflies teach us to see meaning vanishes /Las mariposas nos enseñan a ver desvanecerse el sentido.

El autor es escritor

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com