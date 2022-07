Lido Bar: se acabó el misterio y ya se sabe dónde se muda y cuándo reabre

Entornointeligente.com /

El equipo blanquiazul ya lo hizo oficial en redes sociales. El Dinamo Moscú prensentó la incorporación del defensor de 22 años, Roberto Fernández , quien llega a Rusia proveniente de Guaraní .

» El defensa paraguayo de 22 años firmó contrato con la blanquiazul hasta 2027. ¡Bienvenido, El Chocó! «, fue el escrito del equipo Dinamo en su cuenta oficial de Instagram . El club adquirió el 80% del pase del jugador por 3.300.000 euros, en reemplazo de Fabián Balbuena , quien volvió a préstamo al Corinthians de Brasil.

Lea más: Cecilio Domínguez: «Mi objetivo con Santos es campeonar».

» El club lo sigue desde hace tiempo. Creo que este jugador podrá fortalecer nuestra línea de defensa y hacerla más fuerte «, aseguró el serbio Slaviša Jokanović , entrenador del Dinamo Moscú , sobre la llegada de Fernández.

Lea más: Cecilio Domínguez, presentado en el Santos Laguna de México.

El central paraguayo dejó la cifra de 70 partidos en la Primera División del Fútbol Paraguayo . Además, llegó a ser convocado en la Selección Paraguaya Absoluta , aunque aún no debutó oficialmente.

View this post on Instagram A post shared by ФК Динамо Москва | FC Dynamo (@fcdynamo)

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com