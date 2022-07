Lido Bar: se acabó el misterio y ya se sabe dónde se muda y cuándo reabre

Entornointeligente.com /

El delantero paraguayo de 18 años, Julio Enciso , fue titular en la alineación del Brighton , que cayó 1-0 ante el Brentford de la máxima categoría inglesa, con el gol de Ivan Toney a los 78 minutos. El ex Libertad estuvo 61 minutos en cancha, siendo posteriormente sustituido por Kjell Scherpen .

Enciso viene de brindar una asistencia en la victoria del Brighton por 2-1 ante el Reading , donde jugó 70 minutos. Las «gaviotas» tienen un amistoso más antes del inicio de la Premier League y será este sábado 30 de julio ante el Espanyol de la Primera División de España , a partir de las 10:00 (hora paraguaya).

El equipo de Graham Potter debutará en el torneo doméstico ante Manchester United , en Old Trafford , el próximo domingo 7 de agosto, a las 9:00 de nuestro país.

