Lido Bar: se acabó el misterio y ya se sabe dónde se muda y cuándo reabre

Tras conocerse el fallecimiento de Humberto Rubin ayer en horas de la tarde, los mediáticos se volcaron a las redes sociales para darle el último adiós. Tanto Twitter como Instagram y Facebook se llenaron de emotivas despedidas al famoso periodista.

El comunicador Enrique Vargas Peña expresó en Twitter: «Confirman que dejó de existir Humberto Rubin, el periodista que cambió la manera de hacer AM en nuestro país. A su familia, nuestros más sentidos pésames. A los amigos de Ñandutí también. Los servicios de Humberto a la libertad de prensa no tienen retribución posible».

Berta Rojas también utilizó su cuenta de Twitter para despedirse de Humberto Rubin. «Cuánto te voy a extrañar. Vuela alto querido amigo, maestro, genio y figura. Enorme pérdida para este país. Mis condolencias para toda la familia Rubin y para la familia Ñandutí», escribió la guitarrista.

Mientras que Javier Yubi destacó en su Facebook: «Día triste… Se fue hoy un grande de radiofonía paraguaya… Del teatro y la televisión… Gracias por todo, querido Humberto Rubin. Fueron seis años de compartir trabajo en televisión con el exitoso programa El saber va contigo. ¡Que Dios te reciba en su Santa Gloria!».

La cantante Andrea Valobra también se mostró dolida por la partida de Humberto Rubin y en su Instagram contó: «Arrancando un show, me entero de la partida del enorme Humberto Rubin. Así que hoy, mi canto es para él y para toda la familia Rubin. Gracias por haberme aceptado como soy , por tener siempre un espacio para nosotros… y para la verdad. Beso al cielo, con piercing incluido».

«La radiofonía paraguaya se quedó sin la auténtica voz de los sin voz» La actriz Clotilde Cabral señaló en su Facebook: «¡La historia del periodismo paraguayo se va con el querido Humberto! ¡Dolor inmenso por su partida! Abrazo en el dolor a la querida gran familia Rubin. Muchas bellas palabras se dirán y escribirán. Para mí, la radiofonía paraguaya se quedó sin la auténtica voz de los sin voz. Chau Humberto, me duele mucho tu partida».

Por su parte, Menchi Barriocanal escribió en su cuenta de Twitter: «Irreemplazable, irrepetible, incansable, inmenso… Así te recordaremos querido Humberto Rubin. Gracias por tu ejemplo y tu afecto. ¡¡¡Vuela alto Maestro!!!».

La exmodelo Laura Martino manifestó en su Instagram: «Simplemente gracias querido Humberto Rubin. Tantos lindos recuerdos vienen a mi mente, cuando me llamaba de la radio para hacerme preguntas, como por ejemplo, por qué las modelos de hoy ya no se ríen o para saber mi opinión incluso sobre personajes políticos. Siempre me abrió las puertas de la radio y de sus programas de tevé para ayudarme a promocionar mis emprendimientos, sin cobrarme ni un centavo . Siempre enseñando desde el ejemplo, de cómo ser un buen profesional de los medios de comunicación. La verdad me siento una privilegiada, gracias, gracias».

«Cualquier homenaje queda corto, Humberto Rubin fue gigante» La conductora Lucía Sapena también utilizó su cuenta de Instagram para referirse a Humberto Rubin. «No llueve, pero sin embargo siento las gotas caer, es un día triste, estaba convencida de que el querido Humberto Rubin una vez más se levantaría como las tantas veces en que luchó como un León (por algo ese es su segundo nombre) para quedarse más tiempo en la tierra y seguir con su misión, pero no, esta vez ya lo quisieron arriba y desde ahí seguirá trabajando, enseñando, construyendo y amando, controlando el legado que nos dejó. Cualquier homenaje queda corto, Humberto Rubin fue gigante y no hay palabras que alcancen para hacer un reconocimiento como merece este hombre que tanto hizo por la cultura y el medio ambiente de Paraguay», escribió Lu Sapena, quien también aseguró dolida: «Sí, es un día triste , ya no escucharemos su voz en la radio ni una ‘Una noche más, buenas noches’ en la tevé y aunque suene trillado, es verdad que somos muchísimos quienes no lo vamos a olvidar. Que vuele alto el gran HR y descanse por todo lo que no descansó mientras vivió ¡¡¡porque si hubo un hombre trabajador incansable fue él!!! Abrazo grande para toda la familia Rubín a quienes aprecio, valoro y respeto».

El periodista Roberto Pérez señaló en su cuenta de Instagram: «¡Se apagó tu vida pero tu voz seguirá sonando en la memoria de toda una generación de paraguayos que tuvimos en vos, al ícono de la información y la opinión! Nos llevará tiempo acostumbrarnos a tu ausencia en el dial, Maestro. Paz en tu tumba, Don Humberto Rubin y gracias por el aprecio que me prodigaste en todos estos años».

La modelo Larissa Riquelme publicó en Twitter: «Mi querido Humberto, QEPD. ¡Mis condolencias a toda la familia! Y en la misma red social, Bruno Masi escribió: «Falleció Humberto Rubin, símbolo del periodismo paraguayo . Hoy en horas de la tarde se dio a conocer el fallecimiento de Humberto Rubin. A los 87 años, el ícono de la comunicación dejó de existir».

«Se apagó un pedazo notable de la historia» Luis Bareiro fue otro periodista que expresó su sentir en Twitter, tras la partida del querido comunicador: «Se apagó un pedazo notable de la historia. Humberto Rubin no fue solo un periodista, fue un protagonista clave en la lucha por la libertad y la vida en los tiempos más oscuros de la patria. Mis respetos…».

El mago Nizugan Junior compartió una imagen junto a Humberto Rubin y su padre Nizugan destacando: «Adiós a un gran luchador incansable en todos los ámbitos, Don Humberto Rubín, nuestras más sentidas condolencias a sus familiares».

Mario Ferreiro fue otro mediático que se manifestó tras la partida de Humberto Rubin. «¡Hasta siempre Maestro!», se despidió en su Instagram y luego en otro posteo expresó junto a una antigua postal: «Humberto León Rubin Schvartzman. El último de una gran generación de locutores paraguayos. Falleció a los 87 años. Nació el 10 de mayo de 1935. Paz en su tumba».

