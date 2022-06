Líder de megaiglesia mexicana es condenado a más de 16 años por abusos

Entornointeligente.com /

El líder de una megaiglesia mexicana ha sido condenado a 16 años y ocho meses en una prisión de California por abusar sexualmente de tres niñas.

Naasón Joaquín García fue sentenciado el miércoles en la Corte Superior de Los Ángeles después de declararse culpable de tres delitos graves en la víspera de un juicio largamente esperado.

El líder de La Luz del Mundo, García, que es considerado el «apóstol» de Jesucristo por sus cinco millones de seguidores en todo el mundo, había luchado enérgicamente contra los cargos hasta que se declaró abruptamente culpable la semana pasada.

Los fiscales dicen que utilizó su influencia espiritual para mantener relaciones sexuales con varias seguidoras.

García se enfrentaba el lunes a un juicio por 19 cargos que incluían acusaciones de violación de menores.

El juez Ronald Coen calificó a García de depredador sexual.

Nunca deja de asombrarme lo que la gente hace en nombre de la religión y cuántas vidas se arruinan bajo la apariencia de un ser supremo», dijo Coen.

Coen negó las peticiones de las víctimas de imponer una sentencia más dura, diciendo que sus manos estaban atadas por el acuerdo de culpabilidad.

Adoraba a mi abusador», dijo una mujer identificada como Jane Doe 4, que sollozaba mientras hablaba de García como un «monstruo».

Me utilizó una y otra vez como un cordero de sacrificio llevado al matadero».

Patricia Fusco, fiscal general adjunta, elogió entre lágrimas a las víctimas por su valentía al enfrentarse a García y a sus fieles seguidores que se han agrupado en torno a él y han avergonzado a las jóvenes.

Confiaban en él. Pensaban que era básicamente Dios en la Tierra», dijo Fusco sobre las víctimas.

Sabemos, por supuesto, que no es Dios. Ni de lejos… Cualquiera que siga creyendo que es Dios es cómplice y está apoyando a un pederasta».

García, vestido con la bata naranja de la cárcel y con una mascarilla quirúrgica colocada bajo las gafas, no se giró para mirar a las mujeres.

Se sentó erguido y miró al frente con las manos encadenadas a la cintura.

Los fiscales dijeron que utilizaba su influencia espiritual para mantener relaciones sexuales con las seguidoras y que contaba con la ayuda de otros miembros de la iglesia que preparaban a las mujeres y facilitaban los abusos.

Las mujeres dijeron que las llamaban ángeles o «angelistas» y que les decían que eran propiedad de García.

Sólo habían conocido la vida en la iglesia -rezar tres veces al día- y cuando finalmente se volvieron contra García se encontraron aisladas y sufriendo en silencio.

Algunos de sus propios familiares no les creyeron.

Que te llamaran apóstata era lo peor de lo peor e irías al infierno pasara lo que pasara», dijo la desconocida 2, que lloró durante toda su declaración.

El abuelo de García fundó la iglesia cristiana fundamentalista de Guadalajara -conocida por su nombre en inglés, The Light of the World- en 1926.

García tomó el relevo como «apóstol» tras la muerte de su padre, Samuel Joaquín Flores, en 2014.

Flores también fue objeto de acusaciones de abuso sexual de menores en 1997, pero las autoridades de México nunca presentaron cargos penales.

La iglesia ha tratado de cultivar una imagen de respeto a la ley y de trabajo duro en México, donde cuenta con unos 1,8 millones de seguidores.

Sus miembros masculinos prefieren los trajes y el pelo corto, y las mujeres llevan velos que cubren su cabello y vestidos modestos.

En Estados Unidos hay cerca de un millón de miembros.

ENLACE ORIGINAL: https://www.9news.com.au/world/mexican-megachurch-leader-gets-more-than-16-years-for-abuse/a0b50811-fbf0-4972-9fe5-001ea596216f

LEA TAMBIÉN: https://www.entornointeligente.com/infancia-violencia-y-abuso-sexual/

Entornointeligente.com