Libro de la SIP: un análisis a la libertad de prensa en 22 países de las Américas

El Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa es un barómetro anual que evalúa las actuaciones institucionales de países de América Latina.

BOGOTÁ — Las acciones que garantizaron y obstruyeron la libre circulación de ideas, el acceso a la información pública, el ejercicio del periodismo, la actividad de los medios, la aplicación de medidas de protección a periodistas y la viabilidad económica de la prensa son los datos que recoge el libro Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa, una medición de la libertad de prensa en 22 países de las Américas entre 2019-2020 y el 2020-2021 .

El documento, presentado en junio, fue elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), de Venezuela, gracias al trabajo de más de 300 personas, entre expertos, corresponsales, profesores, diseñadores y representantes de la SIP.

El periodista investigador del Centro de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, León Hernández, quien además es el coordinador del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa le explicó a la Voz de América que la relevancia del libro radica en que «permite visualizar cómo se ha movido en cada dimensión el comportamiento de las instituciones, o bien a favor o bien en contra de la libertad de expresión y de prensa de los 22 países de las Américas», durante dos periodos de tiempo diferentes.

León Hernández: coordinador del Índice de Chapultepec de la SIP

0:00 0:01:35 0:00 Descargar 240p | 3,4MB 360p | 4,8MB «Tiene una interpretación contextual sobre la base de los informes de los corresponsales que elaboramos para que la gente de manera, muy sintética, precise cómo y por qué en cada uno de estos países se movieron bien favorablemente o desfavorablemente el comportamiento del desempeño en las instituciones de 32 países en materia de cada una de las dimensiones que analizamos», agregó.

Para Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP el libro permite no solo tener un archivo claro sino brindar «más oportunidades que antes para crear políticas públicas que apoyen a las instituciones, sobre todo la libertad de expresión de los ciudadanos y la libertad de prensa de los periodistas, siempre entendiendo que cuando hay una degradación de la libertad de prensa, hay una degradación de la regla de la inversamente proporcional de la democracia».

Hallazgos relevantes Según el Índice Chapultepec, en el periodo 2019-2020, el promedio global obtenido en la investigación fue de 51,42 puntos (sobre 100), lo que refleja una restricción parcial de la Libertad de Expresión y Prensa en la región. En el siguiente periodo, 2020-2021, este promedio fue de 55,61 (sobre 100), una diferencia de 4,19 puntos con los resultados de la primera edición (51,42), observándose una ligera mejoría.

Nicaragua (17,20), Cuba (11,11) y Venezuela (Con 5,7) fueron los peor calificados, con periodistas perseguidos, excarcelados, con medidas, sentencias y acciones del legislativo que empobrecen el ya deteriorad clima de libertad de expresión en estos países, según el informe.

Para León, uno de los resultados más relevantes recopilados dentro del libro es el empeoramiento de la libertad de expresión y prensa en Nicaragua: «Un desempeño que implica un desalojo del país por parte de al menos 35 periodistas, el encarcelamiento de varios periodistas, también vemos un descenso abrupto en comparación con la primera edición de Argentina que descendió 10 puestos de la tabla».

Hernández explicó además a la VOA cómo se ha deteriorado la situación en El Salvador y Brasil con pocas garantías a la libertad de expresión en el ámbito institucional. Aparte, México, que «registra el peor desempeño en materia de violencia contra periodistas , ese valor se lo debe a no menos de once periodistas asesinados durante el período de estudio de la última medición».

Por otro lado, dice algunos países, como el caso de Uruguay, se mantienen en una buena prospectiva en materia de voluntad institucional, a favor de la libertad y las garantías al periodismo . O Jamaica, donde se mantiene en índica favorables. Pero, dice el investigador, son mínimos los casos.

Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP

0:00 0:03:01 0:00 Descargar 240p | 5,4MB 360p | 7,1MB De acuerdo Trotti, otro de los hallazgos importantes fue el incremento favorable de República Dominicana «que saltó de mitad de la tabla, ubicándose en los primeros puestos de libertad de expresión junto a Chile y Uruguay, que en los últimos tres años han mantenido o han estado en el otro extremo de la libertad de expresión».

Y, por otro lado explica, se han visto cambios aparentes de países con ideologías diferentes, pero con los mismos problemas. Es decir, «vemos que el tema de la estigmatización en contra de los periodistas y medios lo vemos en un gobierno de izquierda como de AMLO [Andrés Manuel López Obrador] en México o en un gobierno de derecha como el de [Jair] Bolsonaro», explica.

«Donde ahí vemos que la actitud del poder, los poderes ejecutivos, más allá de sus ideologías y de los partidos políticos y de sus creencias, mantienen con la prensa una desproporcionada de la que debería haber en cualquier actitud», añade Trotti.

Pero, en general, tanto Hernández como Trotti, coinciden en que el desempeño en la región genera preocupación. «No hay mejoras, por lo general, más bien el desempeño ha tendido a afianzarse en lo negativo por parte de la países que están por debajo del promedio. Eso habla de una región convulsionada donde todavía, a pesar de la de los principios y la declaraciones a favor de la libertad de prensa, todavía no es un acicate democrático el tema de la libertad de prensa y el tema de la libre circulación de las ideas por parte de la ciudadanía», agrega el periodista e investigador.

¿Qué es el Índice Chapultepec? La Declaración de Chapultepec es un decálogo de principios sobre libertad de expresión o libertad de prensa. «Es prácticamente un credo que asumió la Sociedad Interamericana de Prensa en 1994 cuando hicimos una gran conferencia con líderes hemisférico y de todo el mundo en la Ciudad de México, en el Castillo de Chapultepec. Y ahí emerge un decálogo de principios que después es tomado en cuenta por los principios de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», explicó Ricardo Trotti a la VOA . La declaración, entonces, sirvió para crear un índice o barómetro anual, el cual ayuda a cuantificar el problema de la libertad de prensa y cuáles son los requisitos que debe existir para que los periodistas puedan ser libres, estar seguros y tengan garantías para hacer su labor profesional, agrega el vocero de la SIP.

A futuro La SIP presentará el resultado del nuevo Índice en la Asamblea General de la SIP, que se llevará a cabo en Madrid, España, del 27 al 30 de octubre.

Aunque Trotti es enfático en señalar que este tipo de mediciones se deben hacer con investigaciones serias y con base científicas, confiesa que, en su opinión, «en este momento, estaríamos por debajo de los 50 puntos. Yo creo que hubo un retroceso en materia de libertad de prensa en toda la región en general, salvo algunas excepciones».

Esto, explica, debido a hechos que van a influir en la libertad de expresión y prensa en los países, como el asesinato de un periodista en Chile durante las protestas, «los nuevos boicots que llamó Bolsonaro a los anunciantes en contra de los medios de comunicación, las leyes que estamos viendo incluso en República Dominicana… una declaración del presidente salvadoreño Nayib Bukele sobre el tema de estado de emergencia… la confirmación del Gobierno de Nicaragua o del Poder Judicial nicaragüense, sentenciando a seis periodistas a la cárcel entre ocho y 13 años de cárcel», el proyecto de ley sobre noticias falsas en Brasil, la vigilancia en El Salvador a periodista y medios de comunicación, entre otras situaciones.

También se refirió a la «efervescencia del aparato estatal para restringir al periodismo» y los asesinatos de 12 periodistas en México, en lo que va corrido del año.

En general, señala, «hay una percepción, por lo menos, de que muchos gobiernos están llevando a los medios y a los periodistas al fango de la disputa política, convirtiendo prácticamente como ocurre ahora en Ecuador, también y en Perú, que los medios son protagonistas políticos… Los medios de comunicación que están para fiscalizar el poder».

Aunque para León es irresponsable adelantarse a los próximos resultados, asegura que el panorama no es alentador. Aunque dice que lo mejores es basarse en el barómetro, para él es preocupante los ataques contra periodistas en México y la continua persecución a los periodistas en Nicaragua .

Por otro lado, señala que, «cuando hay turbulencia política suele haber desmejoramiento en algunas garantías para el periodismo» y hace referencia a Ecuador que, según él, hace parte de los países que están atravesando situaciones políticas de este tipo.

Trotti añade que uno de los puntos positivos es ver cómo, en Paraguay, se está alentando la creación de un sistema de protección para periodistas.

¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook , Twitter e Instagram .

