Libro de Jorge Chanis gana premio internacional

El gastrónomo Jorge Chanis celebra la obtención del premio Gourmand 2022. Cedida El gastrónomo panameño Jorge Chanis Barahona ganó el premio internacional Gourmand 2022 por su libro Tito y Lola descubren Panamá comiendo, en la categoría ‘mejor del mundo en cultura gastronómica’ (en inglés Food Culture Best in the World). Los premios se celebraron en Umea, Suecia.

También fue premiado con el segundo lugar en la categoría ‘libro para niños’ y con el tercer lugar en ‘libros de comida indígena’. Compitió contra países como Honduras, Colombia, Costa Rica, Francia y Estados Unidos.

«Este es un reconocimiento para el país, ya que atraerá, sin duda, más turismo gastronómico. Este es el primer libro publicado en Panamá en esta línea y que es nominado a estos premios; por eso me alegra saber que la gastronomía y la cultura panameña están siendo reconocidas mundialmente», indicó Chanis.

El gastrónomo contó en entrevista a este diario que nunca pensó que podía ganar un premio de esta magnitud. «Ellos te sorprenden, no hay que aplicar ni pagar, no hay inscripción ni donde postular el libro, ellos te sorprenden. Primero publicaron una lista bastante larga de participantes, como de 20 a 25 por categoría. Luego, en noviembre del año pasado [2021] enviaron una lista más corta con tres a cinco nominados por categoría. Ahí pasamos de cinco nominaciones a tres, que fueron las que ganamos».

‘Tito y Lola descubren Panamá comiendo’ lleva a los lectores a un viaje gastronómico por el país. Cedida Tito y Lola descubren Panamá comiendo cuenta la historia de un recorrido mágico por las regiones principales del país, donde dos niños conocen personajes que les enseñan el valor que tiene la tierra, sus productos, y por supuesto la gastronomía típica de cada sitio que visitan.

«El libro también destaca la generación de una identidad gastronómica, la inclusión, la geografía panameña, una mejor alimentación y la promoción del consumo local. Lo mejor es que será exhibido en las librerías más importantes de Umea representando a Panamá y a la vez mostrando nuestro café geisha», agregó Chanis.

Educar de forma relevante

La inspiración del emprendedor para escribir el premiado libro se fundamenta en la intención de seguir una misión en su vida, «educar de una manera relevante, es lo que me gusta hacer (…) He sido muy inquieto desde niño y no me pongo límites; de hecho, nunca pensé en escribir un libro, pero cuando se me ocurrió hacerlo me dije: ¿por qué no? Si no soy escritor profesional hay gente que sí puede hacerlo, por eso tengo mi equipo».

El libro busca impulsar la gastronomía local Cedida Redactar la historia le llevó unos seis meses, pero para continuar con el proceso demoró más tiempo. «Los costos eran muy altos, el presupuesto que tenía no me alcanzó y detuve el proyecto. Me quedé sin dinero muchas veces. Después de años de subidas y bajadas, el Banco Interamericano de Desarrollo se interesó en colaborar con el proyecto y financiarlo», relató el ganador a La Estrella de Panamá.

Chanis recuerda con entusiasmo cómo fue el proceso de creación del libro. Tuvo sus dificultades, sí, pero avanzó hasta ver su obra hecha realidad. «Como cualquier libro autopublicado, yo no tengo editora ni publicadora. A pesar de los obstáculos, fue algo lindo, Cuquita [Arias] y Patricia Miranda, quienes han ganado [el premio Gourmand] en años anteriores, están en mi libro, yo las represento porque son inspiración para mí».

El escritor también contó cómo surgió la idea de los nombres. «Empezó llamándose Pipe y Lola, luego analicé e investigué, descubrí que Pipe significa otras cosas en otros lugares, al final terminé cambiándolos a nombres que fueran fáciles de pronunciar, y por cosas personales de personas o niños con las que he tenido relaciones bonitas, de ahí salió Tito y Lola».

El poder del agua

El equipo editorial conformado por Annie Pereda (ilustradora) y Julieta Ledezma (editora) prepara el lanzamiento de la segunda aventura de Tito y Lola, esta vez bajo el título El poder del agua con el apoyo de la Autoridad del Canal de Panamá.

«Es un libro infantil, seguirá la misma línea de ilustración y edición que tiene el anterior, no puedo hablar mucho todavía, pero puedo adelantar que es un recorrido fantástico alrededor del origen del agua. Hablar de cómo se puede conservar, qué acciones pueden tomar los niños para apreciar más el agua, no solamente ahorrarla, sino apreciarla, y que conozcan quiénes son esos grupos de personas que la cuidan para que nosotros tengamos agua potable en nuestras casas todos los días», añadió Chanis.

Además de El poder del agua, Chanis adelantó que tiene otros libros en preparación. «Tengo varios en el tintero, empecé a escribir como tres más», reveló.

El buen tenedor

Jorge Chanis Barahona, conocido como ‘El buen diente’ decidió, hace 11 años, promover la gastronomía local y a sus principales actores. En el año 2016 desarrolló el evento de premiación ‘El Buen Tenedor’, y en 2017 crea «La Cosecha» como producto turístico y gastronómico sostenible que atrae a medios internacionales e influenciadores de talla mundial hacia la región cafetalera de Chiriquí para cosechar el café geisha directamente de fincas que tienen más de 100 años de historia.

Para el año 2022, ‘El Buen Tenedor’ se llevará a cabo entre los meses de septiembre y octubre, para reconocer el trabajo de productores nacionales y cocineros panameños.

Sobre los Gourmand Awards

Los Gourmand Awards se fundaron en el año 1995 para dar una visión general de los mejores libros de comida y vino alrededor del mundo. Entre los propósitos más destacados de los premios están: Honrar con palabras a quienes cocinan, ayudar a los aficionados a la gastronomía a encontrar los mejores libros, servir como guía a las librerías para encontrar los mejores libros del año.

En esta edición participaron 1.558 selecciones de 227 países y regiones que buscan llevar a los lectores a lugares que jamás han visitado, motivados por su gastronomía.

Los premios, conocidos también como los Óscar de los libros de cocina, tienen un impacto importante en diferentes aspectos. Uno de ellos es que los ganadores incrementan su visibilidad en el mercado, por lo tanto aumentan las ventas. Además, reciben una etiqueta para que su libro destaque en las librerías.

