Libre y con cambio de look

‘La Chechi’ reveló que encontró a Dios

Ya lo pasado, pasado, es una canción de amor, pero que le queda como anillo al dedo a Maiseth Castroverde, quien está libre, tras cancelar su deuda con la justicia panameña.

Atrás quedó lo que vivió desde el 2013 cuando fue detenida. Nueve años después, específicamente el pasado 22 de julio, se informó su salida del Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari (Cefere).

Nada se sabía de ella, hasta ahora, cuando concedió una entrevista para Álex Medela, de Tu Mañana.

‘Hoy por hoy, después de nueve años, te puedo decir que la vida me enseñó una gran lección muy dura; pero también fui testaruda porque me costó mucho entender el porqué, porque a veces no es el por qué, sino el para qué’, expresó Castroverde, de 51 años de edad.

‘Ahora, yo te puedo decir que encontré a Dios, hoy en día soy una mujer de Dios y sé que mucha gente va a decir: ‘Ay, ¿cómo? ¿que es esto? ¡qué raro! Esa mujer que era y era, y ahora la mujer de las fiestas en Panamá es una mujer de Dios’. Si no hubiera sido por Dios yo no estuviera aquí’, sostuvo.

Viene renovada

En el programa de Telemetro le realizaron un cambio de look, como lo acostumbran a hacer en este tipo de shows matutinos.

‘La Chechi’, la reina de las fiestas en Panamá, era muy querida, la expresentadora gozaba de popularidad, pues se mostró simpática ante el público que también la alababa por su curvas y cuerpo voluptuoso.

De hecho, ese cariño sigue intacto. Así se pudo ver en las reacciones del público al verla por primera vez después de tanto tiempo.

‘No te canses de dar tu testimonio y darle la gloria a él. Qué bonito. En él nueva criatura somos y tenemos que predicar su evangelio, no religión, evangelio, para que los demás lo conozcan y tengan’, comentó una cibernauta.

‘¡Que bueno! Lo mejor que ha pasado en tu vida, Maiseth Castroverde, es pagar un precio por una vida de errores, pero al final encontrar a Dios en tu vida, no tiene precio, no te detengas en tu vida de crecimiento con El Señor. Dios te bendiga, hacia adelante, lo mejor está porvenir’, fue otro comentario destacado.

Hasta la esposa del cantante Mr. Saik, Jenny Rodas, comentó: ‘Dios siempre tiene un propósito en nuestras vidas’.

La entrevista completa será revelada hoy desde las 8:00 a.m.

