Liberty asegura que Telemundo no ha negociado segunda oferta

La compañía Liberty Cablevision indicó que no existió una segunda oferta entre la disputa con NBC Universal para reiniciar la transmisión de Telemundo, NBC, Punto 2 y 12 canales más.

"Las declaraciones hechas hoy por ejecutivos de NBC Universal, son totalmente falsas. Desde el jueves, 4 de abril no hemos vuelto a recibir ninguna oferta nueva de NBC Universal. La oferta que está sobre la mesa sigue siendo la misma oferta sumamente onerosa desde el jueves. No ha habido una segunda oferta que rechazar", expresó Naji Khoury, presidente Liberty Puerto Rico a EL VOCERO .

La programación de Telemundo y otros canales quedó cancelada el pasado jueves a las 6:00 de la tarde tras un tranque en las negociaciones. Liberty Puerto Rico indicó "antes del vencimiento del contrato del jueves, fue Liberty quien propuso la última oferta y/o una extensión al contrato como recurso para evitar el bloqueo y ambas fueron negadas por NBC Universal, justo antes de las 6p.m." El presidente de Liberty expresó a ELVOCERO "NBC Universal está engañando y manteniendo al pueblo de Puerto Rico rehén de sus exigencias ya que, si ellos quisieran, pudiesen al menos autorizar que subamos la señal de Telemundo en lo que negociamos el resto de sus canales"

