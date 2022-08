Liberarse de Líber

Entornointeligente.com /

Cada 14 de agosto el Partido Comunista recuerda con marchas estudiantiles la muerte de su mártir icónico.

Como todo en este país, nunca queda muy claro la verdadera causa de este tipo de marchas. Bien dicen los que entienden de comunicación que cuando tienes que invocar 3, 4 o 5 razones para una convocatoria es porque ninguna de las mismas per se tiene fuerza suficiente para ser válida y contundente.

En esta oportunidad la consigna fue «No recortes mi futuro» pero también «el Día de los Mártires Estudiantiles» y también «contra el desmantelamiento de la educación». La motivación presupuestal

Según a quien le preguntes, la consigna varía. En fin. Marchan y tienen todo el derecho de hacerlo. Y si me apuran un poco hasta me alivia saber que a algún Millenial de esta era le importa algo más que sacarse una foto de frente o perfil para subirla a una red social. Pero ojalá se movilizaran por causas nobles vinculadas al futuro del trabajo y no por relatos impuestos desde un pasado que solo conocen a través de la manija. Luego de 54 años ¿no corresponderá una mirada un poco más crítica de lo que representaba Líber Arce?

A veces siento que no aprendimos nada. No aprendimos que fuimos víctimas también de la «Guerra Fría» que derivó en dictadura militar. Perdimos derechos, hubo sufrimiento, familias desmembradas por la cruel guerra entre bandos, una división de la sociedad que dañó al pueblo uruguayo.

¿No aprendimos ya que detrás de esos pibes -soñadores- hay un aparato bien orquestado del Partido Comunista para alienarlos y entrenarlos para ser carne de cañón de sus deseos de poder? ¿No hay ningún padre, tío, abuelo o docente que en tono prudente les advierta a esos jóvenes que no se dejen usar?

¡Gurises! sepan que:

Líber Arce murió por una bala asustada de un policía hostigado por un grupo de muchachos. La bala impactó una pierna y fue desgracia porque hirió una arteria femoral. Aun así, Arce fue estabilizado en poco tiempo en el Hospital de Clínicas y misteriosamente muchas horas más tarde murió.

En fin. Estas cosas pueden pasar. Pero lo que no es normal que suceda, es que Líber haya sido ejemplo de mártir estudiantil.

¿Es normal que un estudiante tenga 29 años y se lo siga considerando un estudiante? ¿Es normal que un estudiante de Odontología de 29 años vaya a amotinarse en la Facultad de Veterinaria? Arce ya había estado amotinado durante horas y enfrentando la policía en otras dos oportunidades. El Partido Comunista lo becó para entrenarse en Praga y la URSS durante más de un año. ¿Para qué? ¿Para ser un mejor estudiante universitario o para entrenar un «asset» subversivo en la Universidad?

¿No hay un solo adulto influyente cerca de esos jóvenes que les planteen estas preguntas?

Por último: ¿Cuál es el verdadero motivo de estas marchas? ¿la memoria de Líber? ¿El presupuesto de la UdelaR? ¿el tan manido desmantelamiento?

¡Pobres gurises! No tienen ni idea al servicio de quien marchan y protestan. Y lo peor es que a tipos como yo no los van a leer. Ni los de las fotos de Instagram ni los cretinos útiles del PCU (el término se los robé a ellos).

En cualquier caso. a liberarse de Líber.

