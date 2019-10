LGBT-steunbetuiging ontlokt negatieve reacties

Entornointeligente.com /

PARAMARIBO – Een Facebookfilmpje van Staatsolie Maatschappij Suriname, waarin de onderneming ondersteuning betuigt aan de LGBT-gemeenschap, heeft veel negatieve reacties ontlokt. Het filmpje houdt verband met de Pride Month die van begin tot eind oktober loopt. “Liefde blijft liefde, blijf daarop vertrouwen”, is de tekst daarbij.

De maatschappij roept anderen op om ook steun te betuigen aan de LGBT-gemeenschap. Dat niet iedereen zich hierin terug kan vinden, blijkt uit de reacties. “In plaats dat jullie een beter doel steunen, steunen jullie juist iets dat een heel slechte invloed heeft op de kinderen van nu en de toekomst van morgen, jammer hoor”, zegt een Face­book -gebruiker.

“Sorry hoor Staatsolie, jullie hebben me heel erg teleurgesteld. Er zijn belangrijkere dingen waarover we ons druk moeten maken”, luidt een andere reactie. De maatschappij reageert zelf ook onder de reacties. Enid Bergval, manager Corporate Communication, zegt op vragen van de Ware Tijd , dat de reacties een signaal zijn voor de onderneming om juist extra aandacht te geven aan dit onderwerp. “We weten dat we de samenleving de ruimte moeten geven om zich aan te passen. Je merkt dat er nog veel weerstand is. Wij zijn er gewoon open over.”

In een van de overwegend negatieve en ook felle reacties, wordt de onderneming erop gewezen dat zij een staatsbedrijf is “en niet van een persoon die denkt gays te promoten. Waarom promoten dat ding?” Steven Mac Andrew, directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) stelt op vragen van de Ware Tijd dat elke onderneming, ook een staatsbedrijf, mag betuigen dat die tegen discriminatie is.

Hij zegt het juist positief te vinden dat een onderneming openlijk laat blijken dat zij niet discrimineert en niet ervoor kiest om dit verborgen te houden. Dit mag volgens hem geen probleem vormen. “Het is te betreuren dat er in deze tijd nog mensen zijn die aanstoot nemen aan personen die een andere seksuele voorkeur hebben. Ons land staat voor veel ergere problemen dan dit. We moeten niet kijken naar wat ons scheidt, maar naar wat ons bindt.”

Mac Andrew verwijst naar de Verklaring van Paramari­bo die is getekend door een aantal bedrijven waaronder Staatsolie. Hiermee committeert de werkgever zich eraan, om zich maximaal in te spannen voor een veilige en comfortabele werkomgeving met gelijke kansen voor alle werknemers, ongeacht hun geaardheid.

Wanneer een werkgever de verklaring ondertekent, houdt dat in dat die er actief naar zal streven om een werkomgeving te creëren, waarin LGBT-medewerkers zichtbaar zichzelf willen en kunnen zijn op de werkvloer. Tot nu toe hebben meer dan zeventig bedrijven de verklaring ondertekend. Mac Andrew: “Als je iets tekent, moet je ook daadwerkelijk erachter staan.” De steunbetuiging van Staatsolie op sociale media, plaatst hij onder deze noemer.

