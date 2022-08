Leyenda inglesa se burla de la declaración de Casemiro sobre el Manchester United: «¿Sabe que no está en el City?»

Entornointeligente.com /

Recién fichado por el Manchester United , Casemiro aprovechó sus primeros momentos como jugador del club inglés para hablar de sus objetivos con la camiseta del equipo. En rueda de prensa, el mediocampista fue directo y dijo que quiere ganar la Premier League . Después de eso, Gary Lineker no desaprovechó la oportunidad y se burló del brasileño en redes sociales.

Valiéndose de una imagen con las palabras del mediocampista brasileño, el exjugador fue directo a preguntar si Casemiro sabía dónde estaba ¿Él sabe que se unirá al United en lugar del City , ¿verdad?», escribió.

La operación de Casemiro costó 70 millones de euros y fue vista como una bomba en el mercado europeo. Esto se debe a que el brasileño ha dejado a los actuales campeones de la Champions League y de LaLiga por un equipo que no participará en la edición 2022/23 de la mayor competición de clubes del mundo y que está en plena reconstrucción tras una temporada decepcionante.

«Estoy buscando nuevos desafíos, nuevas metas. Quiero experimentar una cultura y un club diferente. Quiero ayudar al equipo como lo hice aquí. Estoy lleno de esperanza. La Premier League es una competición que me encanta y quería jugar allí. Necesitaba un cambio. Soy honesto conmigo mismo y mi ciclo ha terminado. Me voy al club más grande de Inglaterra», comentó Casemiro en su rueda de prensa de despedida del Real Madrid.

Casemiro en su última conferencia de prensa con el Real Madrid Getty Images He knows he’s joining United rather than City, right? https://t.co/QntiSgA7B5

— Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) August 22, 2022 TEN HAG: «CASEMIRO CONOCE EL CAMINO, CÓMO GANAS PARTIDOS Y TROFEOS» El neerlandés Erik Ten Hag , entrenador del Manchester United , se mostró encantado con la incorporación del brasileño Carlos Henrique Casemiro , procedente del Real Madrid , del que dijo que «conoce el camino: cómo ganas partidos y finalmente cómo ganas trofeos».

Selecciones Editoriales Modric se reúne con Ramos y Keylor Navas en París 2h Fanáticos del Manchester United protestan contra dueños del equipo 21h AP ¿Qué puede esperar el Manchester United de Casemiro, su flamante fichaje? 4d ESPN 2 Relacionado Casemiro , que el lunes por la mañana vivió un emotivo acto de despedida de la Casa Blanca, asistió por la noche al partido en Old Trafford ante el Liverpool , en el que su nuevo equipo venció por 2-1.

Su experiencia estos años en el cuadro madridista, y su contribución a la consecución de numerosos títulos en España y a nivel internacional, aparte de sus cualidades, son clave para el sueño de resurgimiento de los diablos rojos, con los que ha firmado hasta junio de 2026.

«Ahora tenemos más jugadores que ya han ganado muchos trofeos en su carrera. Eso tiene que ser una guía para el resto del equipo para que sepan y entiendan cómo ganar partidos», apuntó Ten Hag, que se congratuló por la evolución de su equipo y elogió la actitud y el liderazgo mostrado en el partido por el portugués Bruno Fernandes y por otro exmadridista, el defensa francés Raphael Varane , característica que espera que también aporte Casemiro .

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com