Ley de Minerales No Metálicos garantiza suministro de materia prima en sector construcción

Entre los logros más resaltantes del quinteto de leyes económicas aprobadas a través de la Comisión de Desarrollo y Finanzas del Consejo Legislativo del estado Zulia, destaca la Ley de Minerales No Metálicos, la cual fue reformada para garantizar no solo un mayor rendimiento financiero, sino para garantizar productos básicos para el apalancamiento del sector construcción en la región, cuya producción a gran escala también permitirá alimentar la demanda de otros estados del país.

Justo Bermúdez, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Finanzas del parlamento regional, destacó que con la reforma que se le hiciera a esta importante ley, productos como la arcilla, arena, granito, asfalto, estarán bajo el manejo de la administración regional a cargo del Instituto Autónomo de Minas, el cual priorizará el abastecimiento local para que un sector tan afectado por la crisis del país como el de la construcción, obtenga los materiales requeridos a un precio razonable y no especulativo como le ha tocado en muchas oportunidades.

«Debemos continuar enfocando nuestros esfuerzos como legisladores en impulsar herramientas jurídicas que contribuyan a generar ingresos y progreso para la región y en el caso de esta ley cumple las dos funciones porque puede abastecer con sus minerales la necesidad de un sector que viene despuntando tras las obras puestas en marcha en el área de vialidad e infraestructura el gobernador Manuel Rosales». Señaló Bermúdez

Es importante destacar que ahora hay un mayor compromiso con el tema ambiental y la conservación de los recursos naturales renovables y no renovables, por lo que la Ley de Minerales No Metálicos, contempla la explotación siguiendo estándares que no dañen el entorno, para lo cual hay clausulas precisas en cuanto a términos y condiciones para el otorgamiento de este tipo de concesiones.

«Para nosotros como ciudadanos y como zulianos responsables el compromiso con el medio ambiente debe ser prioritario, es decir debe ir de la mano producción y cuido de los espacios para que puedan seguir garantizándonos la vida en cada lugar de nuestra región y país, por lo que al discutir la Ley de Minerales No Metálicos para su modificación y actualización, las consideraciones sobre la preservación del ambiente estuvo en primera instancia y así quedó refrendado y promulgado por el ejecutivo regional para su entrada en vigencia». Agrego el legislador Justo Bermúdez.

