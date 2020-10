Municipio Lagunillas: Trabajadores expresaron su descontento, «Somos trabajadores petroleros, no somos mendigos´´

Si el día de mañana hay una emergencia, eso se lo digo al señor Presidente, sepa que cuenta con nosotros Nuestra primera necesidad es nuestra familia, si nosotros no podemos darle el sustento a nuestra familia no podemos hacer mas nada

Continuaron en todo el país, durante el mes de septiembre, las protestas de los trabajadores petroleros quienes esta vez lo hicieron desde el estado Zulia y expresaron su descontento ante el encarecimiento del costo de los alimentos.

Rafael Linares, trabajador del muelle Rafael Urdaneta de Ciudad Ojeda, vocero de los trabajadores expresó: ¿qué es eso de andar lambuceando de casa en casa a ver quien nos da un plato de comida?, ¿qué es esa vaina chico?, somos trabajadores petroleros no somos mendigos…tenemos derechos, tenemos contratos, hagámonos sentir hermanos.

El día de mañana nos llaman para una emergencia y vamos porque esta verga nos duele.

Aquí no habemos guarimberos, aquí estamos las personas que tienen 30, 40 años, que hoy en día si se jubilan perdieron la vida en PDVSA, la perdieron.

Aquí tenemos gente que levantó, cuando el Paro Petrolero levantaron y nos llamaron héroes, aquí estamos los mismos de la Nacionalización y por qué ahora estos sindicaleros, que no hay ninguno aquí, que deberían estar hoy aquí defendiendo a los trabajadores, porque aquí los sindicatos no son para estar defendiendo a Will Rangel ni a la FUTPV sino defendiéndonos a nosotros.

Si el día de mañana hay una emergencia, eso se lo digo al señor Presidente, sepa que cuenta con nosotros

Nuestra primera necesidad es nuestra familia, si nosotros no podemos darle el sustento a nuestra familia no podemos hacer mas nada.

Estamos cansados de enviar comunicados, de recoger firmas, no nos paran bola, compadre, pongámonos los pantalones, vamos a reclamar lo que es nuestro, lo que nos dejaron quitar estos mal paríos sindicalistas

Lea también: Detuvieron a General de Brigada con armas, mercurio y dinero cuando se dirigía a El Dorado Mientras nosotros estamos aquí llevando verga en esta esquina, vendiendo los corotos, vendiendo los corotos para poder comer ellos andan en sus camionetas y en sus negocios y en las fotos saliendo comiendo langostas, tomando whisky, ¿qué es la verga chico?, ¿hasta cuándo?

Pongámonos los pantalones, pongámonos, porque esta verga es por nuestras familias

