Kennedy Stichting hoopt op subsidie vóór aftreden regering

– Kennedy Stichting voor doven en kinderen met een gehoorstoornis verkeert in geldnood. Algemeen directeur Lea Welzijn-Overeem zit met de handen in het haar, omdat zij de organisatie niet meer draaiende kan houden. De directie hoopt dat de al goedgekeurde overheidssubsidie over 2020 nog vóór het aftreden van deze regering zal worden overgemaakt.

Een telefonisch gesprek woensdagmiddag vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) is wat hoopgevend. Het wachten is nu op het ministerie van Financiën om te storten. Eerder bracht de stichting alle stukken voor de aanvraag van de SRD 1 miljoen subsidie over de afgelopen maanden in 2020 in orde. “We vragen een bedrag aan en meestal komt de overheid ons tegemoet met een derde deel daarvan. We krijgen niet alles, hoewel wij eigenlijk voor 70 procent van al de uitgaven afhankelijk zijn van overheidshulp”, zegt Welzijn tegen de Ware Tijd .

Vanwege de heersende Covid-19-situatie trekken huurders van kantoorfaciliteiten van de stichting aan de Verlengde Gemenelandsweg. Reeds is de totale opbrengst uit de huur van units gehalveerd. “Op deze manier kunnen we dus niet draaien als er geen subsidie komt. De overheid neemt altijd de inkomsten, die op tijd en naar waarheid worden overlegd, mee bij het bepalen van de subsidie die wordt overgemaakt. Het overheidsinstituut beschikt over een aantal gebouwen aan de Johan Adolf Pengelstraat in Paramaribo

Het probleem wordt voor Welzijn complexer wanneer, vanwege de lage lonen, het goed gekwalificeerd personeel vertrekt naar betere betrekkingen. Na elkaar zijn reeds drie groepsleiders bij de school vertrokken voor een betere beloning. De salarissen halen de SRD 1.500 per maand niet, indiceert Welzijn. “De groepsleiders zijn geweldige moeders die dringend nodig zijn om onze kinderen te begeleiden in het onderwijsproces. De lonen zijn zo laag en de groepsleiders kunnen het niet meer verteren.”

De stichting dateert van 1946. De school voor gehoorgestoorden met ruim 150 leerlingen, die hieronder ressorteert, is in 1965 geopend. Schooldirecteur Renate Wartes-Venlo bevestigt dat drie van de zeven toetskandidaten al sinds maandag weer lessen volgen. De overige vier wonen ver en de ouders hebben aangegeven niet in staat te zijn de hoge taxikosten van SRD 120 per dag te kunnen betalen. De stof is net als van het normaal onderwijs, maar wordt volgens Wartes op een speciale manier met het kind behandeld. “De kinderen kunnen wel hun mondkapjes op, maar de leerkracht niet, omdat bij gebarentaal de mond van de leerkracht zichtbaar moet zijn voor de leerling”, zegt Wartes

De school telt circa 160 leerlingen, daarvan is ruim de helft ondergebracht in het Kennedy-internaat. Momenteel is het internaat nog gesloten vanwege de Covid-19-maatregelen. “De woonruimtes zijn niet ruim genoeg om kinderen op twee meter afstand van elkaar te houden. Bovendien loop je het risico dat ze aan elkaar hangen. En vooral omdat de meeste kinderen in het internaat afkomstig zijn van verschillende districten, is het niet raadzaam hen nu te verenigen. Ook het leven van het personeel moet veilig zijn.”

