Policías resultaron heridos tras disolver una fiesta de 800 personas en Colorado

No se realizaron arrestos, pero los investigadores ahora están revisando ?cientos de pistas? en relación con el gran disturbio que violó las órdenes de salud pública del condado, dijeron las autoridades

La policía responde a las ?condiciones de disturbios? en la fiesta en Boulder, Colorado. dailycamera.com a través de Storyful

Tres policías resultaron heridos al disolver una gran fiesta de hasta 800 personas cerca de la Universidad de Colorado en Boulder, dijeron las autoridades.

La policía de Boulder está revisando las imágenes del lunes de la gigantesca fiesta del sábado en la que entre 500 y 800 juerguistas ruidosos, y en gran parte sin máscara, arrojaron ladrillos, piedras y otros objetos a los oficiales cuando se les dijo repetidamente que se dispersaran.

?Al menos tres agentes de SWAT fueron golpeados con piedras, algunas de ellas aproximadamente del tamaño de una pelota de béisbol?, dijo la policía de Boulder en un comunicado .

Varios vehículos también resultaron dañados en el caos, incluido uno que fue volcado por la multitud rebelde, así como un vehículo blindado de rescate y un camión de bomberos al que varias personas saltaron mientras se movía, dijo la policía.

Las imágenes de la fiesta muestran el lanzamiento de fuegos artificiales fuera de una casa en el área conocida como University Hill. En otro momento, se puede escuchar a los agentes diciéndole a la multitud que interrumpa la fiesta y se vaya a casa, citando ?condiciones de disturbios?.

?La Ciudad de Boulder condena el comportamiento de quienes organizaron y asistieron a la fiesta y buscarán las consecuencias más estrictas ? legales, económicas y cuando sea relevante, académicas ? para cualquiera que participe en actos de violencia o destrucción de propiedad?, dijo la portavoz de la ciudad de Boulder Sarah Huntley . ?Estamos agradecidos de que los oficiales lesionados se estén recuperando y de que nadie más resultó herido en esta peligrosa situación?.

Cualquier estudiante que participó en la violencia contra los socorristas o daños en la propiedad podría ser expulsado de la universidad y no ser readmitido, dijo el canciller Philip DiStefano.

Citando un riesgo para la salud pública ?potencialmente grave?, cualquier persona que estuvo en la fiesta o entró en contacto con alguien que lo estuvo debería estar en cuarentena durante al menos 10 días.

El fiscal de distrito del condado de Boulder, Michael Dougherty, dijo que los partidarios demostraron un ?desdén insensible? por su comunidad y prometieron que las personas que destruyeron propiedades y agredieron a los socorristas serían responsables de sus acciones.

?No hay excusa para esta conducta, especialmente mientras la gente de esta comunidad soporta la pandemia?, dijo Dougherty en un comunicado.

Jeff Zayach, director ejecutivo de la Junta de Salud del Condado de Boulder, dijo que las imágenes de la fiesta fueron ?impactantes e inquietantes? y señaló a los casi 6,000 residentes del estado que murieron a causa del COVID-19 en el último año.

?Este desprecio por el uso de máscaras, el desprecio por el distanciamiento social y el desprecio por los límites en las reuniones sociales personales claramente en violación de las órdenes del estado es inaceptable?, dijo Zayach.

Mientras tanto, algunos estudiantes hicieron su parte el domingo temprano para ayudar a limpiar el desorden dejado.

?Sé que muchos estudiantes de CU no querrían levantarse a las 8 am un domingo por la mañana, pero muchos de ellos lo hicieron?, dijo Hailey Breaker a KUSA . ?Fue un poco impactante ver que algunas personas le harían esto a nuestra hermosa comunidad?.

