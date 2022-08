Álex Valera dejó la «U» y fue anunciado como refuerzo en el club Al-Fateh

Entornointeligente.com /

No obstante, que Universitario se desistió a dejar ir a Álex Valera, finalmente no pudo. El delantero llegó a un acuerdo con el Al-Fateh, que usó sus redes sociales para anunciar la contratación del goleador de 26 años hasta el 2025. «Hola soy Alex Valera y espero estar pronto con ustedes en el Al-Fateh. Les mando un abrazo cuídense mucho», fue el breve mensaje que Valera envió a los hinchas del equipo de Arabia Saudita. Como se sabe, en los últimos días hubo una tensión fuerte entre la directiva de Universitario y Álex Valera, quien había manifestado su deseo de emigrar al fútbol árabe luego que el Al-Fateh le presentó una oferta tentadora. Los «cremas» rechazaron la propuesta debido a que priorizaban el aspecto deportivo ante lo económico. Esta situación llevó a que Valera no fuera considerado en los últimos tres encuentros del conjunto «merengue». Valera jugaba su segunda temporada en Universitario y en el presente año se ubicaba como el segundo goleador de la Liga 1 2022, con 12 tantos. ????? ????????? ???????? ?????? ?????? ????? ?????? @Alexvalera_09 ??????? pic.twitter.com/bRAicKs6hI

— ???? ????? ??????? (@FatehClub) August 1, 2022 Fichado ??????????? @Alexvalera_09 ??? pic.twitter.com/xdEVXbwUaX

— AlFateh FC (@EnFatehclub) August 1, 2022 (FIN) INT/JSO Publicado: 1/8/2022

