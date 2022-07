Lewis Hamilton será sustituido por De Vries en la P1 del GP Francia

Entornointeligente.com /

Este movimiento forma parte del reglamento de la F1 que obliga a los equipos a darle dos veces al año, una sesión oficial de pruebas a algún piloto joven.

En la cuenta de Twitter de Mercedes AMG F1 se explica brevemente que Hamilton fue seleccionado para ceder su asiento al neerlandés De Vries, mientras que George Russell hará lo mismo más adelante en la temporada en un Gran Premio aún por definir.

This weekend @nyckdevries will be taking the wheel of W13 for FP1. 👊

Lewis has chosen this weekend to fulfil the first of two young driver sessions required by all teams this season. George has selected one later in the year. pic.twitter.com/aNimIvCClU

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 20, 2022 Nyck de Vries es un piloto de 27 años que a pesar de ser campeón de la temporada 2020-21 de la Fórmula E, de la Fórmula 2 en 2019 y de la Fórmual Renault en 2014, no ha podido encontrar un asiento en, la muy competida, Fórmula 1.

Fórmula 1 en español Siga la acción de la Fórmula 1 con las carreras, sesiones de práctica y calificaciones en vivo por ESPN Deportes y la familia de canales de ESPN (todo en hora del Este) .

Lenovo GP de Francia, 22-24 de julio • Práctica 1 : 8 am | Práctica 2 : 11 am • Práctica 3 : 7 am | Clasificación : 10 am • Carrera : domingo 24 de julio, 9 am

El 16 de mayo de 2022, De Vries, quien formó parte del Programa de Pilotos Jóvenes de McLaren, fue seleccionado por Williams para cubrir la Práctica 1 del Gran Premio de España por Alex Albon, así que esta será su segunda oportunidad en la temporada, pero ya nates había particiapado en tests de postemporada en el ccircuito Yas Marina e Abu Dhabi en 2020 con Mercedes.

