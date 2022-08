Lewis Hamilton reveló por qué no maneja en la calle

Entornointeligente.com /

Lewis Hamilton se consagró siete veces campeón de la Fórmula 1, es uno de los mejores pilotos de todos los tiempos y en las carreras suele alcanzar velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora. Sin embargo, el británico contó esta semana que fuera de los circuitos parece no sentirse cómo para manejar un vehículo.

En una charla con Vanity Fair el deportista de 37 años se sinceró al hablar sobre su vida cotidiana y reveló que no es usual que tome el volante de un auto en las ciudades. Aunque parezca insólito, explicó: «Creo que lo encuentro estresante. Trato de no hacer cosas que no suman a mi vida». Lo más curioso es que esto lo dijo durante una entrevista que estaba realizando mientras manejaba por el sur de Francia: «Esto ahora es estresante para mí. Este camino es una locura. Están pasando tantas cosas aquí. Voy a dar la vuelta en un segundo».

Al parecer Hamilton no se siente cómodo rodeado de tantos vehículos, cruces, peatones y señales de tránsito. Acostumbrado a maniobrar en los circuitos a alta velocidad, el inglés concluyó que no está hecho para la vía pública. «La gente dice: ‘¡Amigo! ¡Conduces a 200 millas por hora!’ Y pienso que, en términos del factor miedo, eso es fácil para mí. Supongo que todos estamos hechos de manera diferente».

Por otro lado, contó que si bien tiene una gran colección de coches de alta gama, en el último tiempo ha adoptado una mirada más ambientalista y por eso solo conduce su Mercedes EQC eléctrico. Es así que sus Ferraris y su McLaren quedan en su garaje, como si fuesen obras de un museo.

Hamilton no está teniendo su mejor temporada en la Fórmula 1. Los cambios en los monoplazas no le han sentado bien a Mercedes y por eso el multicampeón ahora se ubica sexto en la tabla y aún no ha podido ganar un Gran Premio, aunque ha completado seis podios en lo que va del calendario que se encuentra en el receso de verano.

La próxima carrera será el 28 de agosto en Bélgica. Allí, Mercedes buscará recuperar terreno ante el poderío de Red Bull y de Ferrari, dominadores de la temporada. Max Verstappen, el defensor del título, parece encaminarse al bicampeonato ya que ha conseguido ocho victorias y suma 258 puntos, mientras que Charles Leclerc, su inmediato perseguidor, tiene 178 unidades.

