Lewis Hamilton reveló los cambios que sufrió su perro al convertirlo enâ¦ ¿vegano?

Lewis Hamilton junto a Roscoe en su monoplaza de Mercedes. | Foto: Infobae

Lewis Hamilton es uno de los deportistas veganos más populares y exitosos del plantea. Además, es un férreo defensor de los derechos de los animales y este lunes sorprendió al comunicar que ha cambiado la dieta de su mascota, Roscoe.

Por Jeremías Rodríguez / Infobae

El bulldog inglés que acompaña desde hace años al corredor británico tiene hasta su propia cuenta de Instagram en donde su dueño comparte imágenes y videos de sus travesuras. A través de esa página, el deportista informó que el veganismo no sólo ha cambiado su vida, sino también la de su perro.

“Hola chicos, Roscoe ahora es completamente vegano. Desde que es vegano su piel es mucho mas suave, sus patas hinchadas han sanado, no padece el dolor de la artritis y su respiración ha mejorado. Yo estoy super felíz con los resultados y él también”, escribió Hamilton, quien además de ser campeón de automovilismo es community manager de la cuenta de su perro.

Estos comentarios llamaron la atención de muchos de sus seguidores, quienes en las redes sociales manifestaron su preocupación señalando que un perro no debe comer sólo alimentos a base de plantas ya que está en su naturaleza la ingesta de carne. Es que los caninos tienen todas las características que definen a un animal carnívoro, tanto en dentadura como en aparato digestivo ya que son descendientes de los lobos, sin embargo la evolución y la dependencia del ser humano les ha permitido digerir cualquier tipo de alimento y hoy en día pueden ser considerados como omnívoros. Pero, ¿el veganismo es una opción saludable para ellos?

El anuncio de Lewis Hamilton sobre su perro. | Foto: Infobae

Para el médico veterinario argentino especialista en homeopatía Miguel Onofrio Longo, la respuesta es sí. “La dieta natural y sin tanta carne con desechos siempre es beneficioso para los perros. Quizás no es necesario el veganismo estricto. Pero una dieta variada es mucho mas sana que para muchos perros que una basada solamente en alimentos cárnicos”, señaló en diálogo con Infobae.

El profesional recordó que el alimento balanceado que suelen consumir las mascotas no es la mejor opción, ya que poseen “muchísimas toxinas conservantes y sustancias nocivas para la salud, lo mismo que los desechos cárnicos”.

Con respecto a si las mejorías que enumeró Hamilton son posibles, Onofrio Longo no dudó, ya que según él una dieta natural es sumamente recomendable si el animal padece “trastornos de alergias, tumores o trastornos degenerativos”. Si bien este tipo de régimen no puede asegurar una mejoría, él sostiene que de ninguna manera generará más complicaciones.

Roscoe tiene su propia cuenta de Instagram. | Foto: Infobae

Esta no es la primera decisión llamativa que Hamilton toma con respecto a su mascota. En 2016, anunció que había congelado su esperma para futuras generaciones: “Roscoe tiene un gran espíritu. Debido a algunas complicaciones, tuvimos que castrarlo. Sin embargo, dado que él es el mejor Bulldog que existe, decidí congelar su esperma para que en el futuro pudiera tener sus cachorros”.

“Él es del mejor pedigrí. Su mamá y papá fueron campeones en espectáculos de perros, así que esos grandes genes seguirán viviendo. El mejor perro del mundo”, escribió el británico en aquel entonces.

El bulldog inglés acompaña a Hamilton en la mayoría de sus viajes. | Foto: Infobae

En junio, el corredor de Mercedes sufrió la pérdida de Coco, su otra Bulldog. “Traté de revivirla, pero fue inútil”, explicó el piloto que se había quedado con la perra luego de que su criadora decidiera sacrificarla por las complicaciones de salud que tenía desde pequeña. Hamilton optó por sumarla a su familia y para sorpresa de muchos expertos vivió seis años en plenitud, hasta que de un momento para otro su corazón dejó de latir: “Voy a extrañar sus ronquidos y lo feliz que era cando me veía”.

El piloto seis veces campeón de la Fórmula 1 se quedó con los alimentos a base de plantas en 2018, cuando ya era uno de los mejores pilotos del mundo. Según él mismo contó a la revista GQ Hype, el abandono de la carne le permitió evitar “grandes oscilaciones y altibajos en sus niveles de energía”.

El británico explicó que esta decisión la tomó a los 32 años porque fue cuando se acentuaron los problemas en su rendimiento: “Cuando tenía 22 años, era talento en bruto. Tienes mucha energía, estás en forma, no hay dolores ni molestias”. Pero cuando llegó a los 30 años, la constancia se había empezado a perder: “El veganismo ha erradicado eso”.

“Tu intestino es tu segundo cerebro. Nos enseñaron a tomar leche y comer carne para obtener proteínas y comencé a buscar otras áreas de investigación en torno a esto”, remarcó en esa entrevista el piloto que fue uno de los productores ejecutivos del documental The Game Changers y que es copropietario de un restaurante que sirve comida vegana en Londres llamado Neat Burger. “Para mí, ha sido un cambio de vida”, admitió en The New York Times.

